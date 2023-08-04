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    • Уткин – о Гениче в шоу Дзюбы и Слуцкого: «А не подать ли мне в суд?»

    Уткин – о Гениче в шоу Дзюбы и Слуцкого: «А не подать ли мне в суд?»

    Василий Уткин отреагировал на участие Константина Генича в ютуб-шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого.

    В эфире «Ну, так нельзя, ***» Генич обсуждал с ведущими поцелуй с Уткиным.

    «Интересно, а не подать ли мне в итоге в суд? В сущности, Константин меня здесь насилует. Схватил, двумя руками зафиксировал, впился в губы…

    Теперь еще смакует с известным дрочером. Снимал, кстати – Журавель.

    Так ведь видно по фото: напали на меня. Напали на приличного человека, который не знает, как себя вести. Ну, а что мне, драться, что ли?.. Сжал зубы. Хватило.

    Нет, конечно. Тем более, что в результате я отчетливо понял, что в будущем ну совсем не хочу целоваться взасос с мужчинами.

    И, кстати, больше в качестве закуски ни разу не брал язык с хреном. Воображение у меня кипучее; не могу отделаться от убеждения, что если в процессе попойки хрен ложится на язык…Ну, вы понимаете, да…» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    04.08.2023 17:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13

      Владимир-Богданов-google 5 августа, 20:47

      ,,В результате я отчётливо понял, что в будущем ну совсем не хочу целоваться взасос с мужчинами!"
      Ну наконец-то до Уткина дошло, что ему не нравится целоваться с мужиками.В ближайшее время он планирует попробовать это с женщинами!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +350

      odessakmv 4 августа, 22:19

      Время быдла, что ж тут поделать

      1
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      Рейтинг: +68613

      portero 4 августа, 19:16

      Подай, главное знакомому судейке.....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17793

      Garrincha58 4 августа, 18:49

      это Бомбардир? или тут одни дро...ры и гумики.... фу сюда и заходить скоро станет противно

      4
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      Рейтинг: +1826

      Таврида 4 августа, 17:53

      Шо там на фото было? Генич лишал девственности Уткена, а Зюба в сторонке на это дело дрочил??? Буэээ...

      1
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