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  • Уткин – о Гениче в шоу Дзюбы и Слуцкого: «А не подать ли мне в суд?»

Уткин – о Гениче в шоу Дзюбы и Слуцкого: «А не подать ли мне в суд?»

4 августа 2023, 17:29
5

Василий Уткин отреагировал на участие Константина Генича в ютуб-шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого.

В эфире «Ну, так нельзя, ***» Генич обсуждал с ведущими поцелуй с Уткиным.

«Интересно, а не подать ли мне в итоге в суд? В сущности, Константин меня здесь насилует. Схватил, двумя руками зафиксировал, впился в губы…

Теперь еще смакует с известным дрочером. Снимал, кстати – Журавель.

Так ведь видно по фото: напали на меня. Напали на приличного человека, который не знает, как себя вести. Ну, а что мне, драться, что ли?.. Сжал зубы. Хватило.

Нет, конечно. Тем более, что в результате я отчетливо понял, что в будущем ну совсем не хочу целоваться взасос с мужчинами.

И, кстати, больше в качестве закуски ни разу не брал язык с хреном. Воображение у меня кипучее; не могу отделаться от убеждения, что если в процессе попойки хрен ложится на язык…Ну, вы понимаете, да…» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Слуцкий Леонид Генич Константин Уткин Василий
Комментарии (5)
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Таврида
1691160830
Шо там на фото было? Генич лишал девственности Уткена, а Зюба в сторонке на это дело дрочил??? Буэээ...
Ответить
Garrincha58
1691164151
это Бомбардир? или тут одни дро...ры и гумики.... фу сюда и заходить скоро станет противно
Ответить
portero
1691165773
Подай, главное знакомому судейке.....
Ответить
odessakmv
1691176750
Время быдла, что ж тут поделать
Ответить
Владимир-Богданов-google
1691257663
,,В результате я отчётливо понял, что в будущем ну совсем не хочу целоваться взасос с мужчинами!" Ну наконец-то до Уткина дошло, что ему не нравится целоваться с мужиками.В ближайшее время он планирует попробовать это с женщинами!
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