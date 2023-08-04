Уткин – о Гениче в шоу Дзюбы и Слуцкого: «А не подать ли мне в суд?»

Василий Уткин отреагировал на участие Константина Генича в ютуб-шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого.

В эфире «Ну, так нельзя, ***» Генич обсуждал с ведущими поцелуй с Уткиным.

«Интересно, а не подать ли мне в итоге в суд? В сущности, Константин меня здесь насилует. Схватил, двумя руками зафиксировал, впился в губы…

Теперь еще смакует с известным дрочером. Снимал, кстати – Журавель.

Так ведь видно по фото: напали на меня. Напали на приличного человека, который не знает, как себя вести. Ну, а что мне, драться, что ли?.. Сжал зубы. Хватило.

Нет, конечно. Тем более, что в результате я отчетливо понял, что в будущем ну совсем не хочу целоваться взасос с мужчинами.

И, кстати, больше в качестве закуски ни разу не брал язык с хреном. Воображение у меня кипучее; не могу отделаться от убеждения, что если в процессе попойки хрен ложится на язык…Ну, вы понимаете, да…» – написал Уткин в своем телеграм-канале.