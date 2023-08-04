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    • Генич – Дзюбе о поцелуе с Уткиным: «Ты че, не целовался с мужиком никогда? Ты Азмуна *** в раздевалке и еще рассказываешь мне»

    Генич – Дзюбе о поцелуе с Уткиным: «Ты че, не целовался с мужиком никогда? Ты Азмуна *** в раздевалке и еще рассказываешь мне»

    Константин Генич стал новым участником ютуб-шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого «Ну, так нельзя, ***».

    В ходе эфира они обсудили поцелуй Генича с Василием Уткиным.

    Генич: У меня по этому поцелую нет вопросов. Ну было и было, ***. Че, никто не целовался... ты че, не целовался, что ли, никогда с мужиком?

    Дзюба: (качает головой).

    Генич: Да харе, ***! Ну не, ну ***! Да без языков, а просто, ***, ну в губы!

    Дзюба: Подожди, но вы-то сосались с языками!

    Генич: Да ты че, *** вообще, что ли, ***? У меня может быть живот, у меня, может быть, не будет волос на голове больше, ***, но я не пидор и я прекрасно вижу... а ты слепой...

    Вот признание, ***: не было языков, просто поцелуй в губы! Я могу со Слуцким поцеловаться.

    Дзюба: Короче, как было – Генич-то без языка, а Вася с языком. Он еще предъявляет: «ты че, ни разу с мужиками?..»

    Генич: Да подожди ты, ***, ты гол забиваешь, *** ты!.. ***, ты ***, ты в раздевалке *** Азмуна практически! И еще рассказываешь мне!

    Слуцкий: Но без поцелуя!

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    04.08.2023 16:43
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    Комментарии27
    ...
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      Рейтинг: -66

      Яхта 16 5 августа, 02:22

      Блевать от таких новостей тянет, кто там с кем и как целовался, но все это выросло в спартаке помойном!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -66

      Яхта 16 5 августа, 02:21

      И это футбольные новости (или гадости)?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1568

      Спартач80 4 августа, 20:22

      Подорвали пердаки петушар бо.м.же.образных=)))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2075

      Fialet 4 августа, 20:18

      За такие передачи надо на Колыму, чтобы нацию не разлагали, уроды.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      saf05 4 августа, 19:25

      Все трое достойны друг друга.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1363

      Номэд 4 августа, 17:33

      "Новость" чисто для питерских.

      6
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      ...
      Рейтинг: +5690

      fakeid > Номэд 4 августа, 17:41

      уткин за спартак, генич за спартак, дзюба так вообще воспитанник. и только слуцкий может угорать над опущенным, вроде тебя. гы-гы!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4507

      ziborock > fakeid 4 августа, 17:47

      Дрочат в Зените, половой акт имитируют тоже в Зените, угорают опять же над Зенитом, а вы все ищете бревно там где его нет!!!)

      3
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      ...
      Рейтинг: +5690

      fakeid > ziborock 4 августа, 18:11

      дезеува не мы привозили. и таких гомосеков среди болельщиков, как номэд, у нас нет)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      Айболид > ziborock 4 августа, 18:40

      Не дрочАт , а дрочИл воспитанник сам знаешь чей . И имитировал тоже он , не трудно сделать выводы откуда "зараза" распространяется .

      0
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      Рейтинг: +785

      dim29 > fakeid 4 августа, 20:05

      лично тебе неадеквату 1 раз напишу,де зуев гетеро,у него линия одежды,как-бы по мягче,голандская,так что прикрощай свой,даже не знаю,тебя гомики может избили,трёп.

      2
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      Рейтинг: +5690

      fakeid > dim29 4 августа, 20:11

      слушай, эксперт по дезеуву, ты бы лучше озаботился своим правописанием. "как бы", "голЛандская", "прЕкрАщай". даже не знаю, какой номэд тебе вдул, чтобы так жёстко писать, как в детском саду.

      0
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      Рейтинг: +1568

      Спартач80 > fakeid 4 августа, 20:25

      Петух,по делу ответить нечего, я так понимаю?=)))

      1
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      ...
      Рейтинг: -66

      Яхта 16 > Номэд 5 августа, 02:20

      Дзюба начал и заканчивает в масквабаде, там же и эти шоу стряпают, при чем тут Зенит?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4507

      ziborock > Айболид 5 августа, 09:18

      А не вы ли утверждали что отучили Дзюбу в Зените от Спартаковских привычек?! Теперь ваши привычки всем известны!)))

      0
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      Рейтинг: +785

      dim29 > fakeid 5 августа, 14:01

      писал в темноте мой ..друг.. если Вас заботит моё правописанием.буду рад Вам лично платить за мои ошибки.номер карты пишите.я я надеюсь не больше 1000 р в час.не потяну больше

      0
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      Рейтинг: +548

      Айболид > ziborock 5 августа, 15:30

      Кто утверждал ?

      0
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      Рейтинг: +4507

      ziborock > Айболид 6 августа, 11:08

      СБГ фан, писерман в частности! А у меня нет повода ему не верить!)))

      0
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      Рейтинг: +548

      Айболид > ziborock 6 августа, 11:18

      Они так считали , но зюба из подло обманул . Вы выдавливается из него истинный спартач , как он не пытается .
      И "Вираж" его никогда мясным считать не переставал , не свисти .

      0
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      Рейтинг: +4507

      ziborock > Айболид 6 августа, 12:18

      Можно было бы здесь выложить видео, я бы тебе десяток накидал как Крестовский приветствует Дзюбу и как радуется Вираж его голам, но ты свисти дальше!)

      0
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      Рейтинг: +548

      Айболид > ziborock 6 августа, 12:44

      Кто такой Крестовский ?
      Ну давай хоть ссылочку , может я там разгляжу , как сам рукоплещу зюбе .

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      Рейтинг: +4507

      ziborock > Айболид 6 августа, 14:24

      Да ты то там откуда, если даже не знаешь название острова на котором Газпром - арена находится!?)

      0
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      Рейтинг: +548

      Айболид > ziborock 20 часов назад

      Так там жители острова приветствуют зюбу ? Ну я предполагал что жители элитных домов могут по зюбе фанатеть .

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      Ответить
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      Рейтинг: +4507

      ziborock > Айболид 19 часов назад

      Как раз таки ***** и фанатеют!

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      Рейтинг: +1068

      партизан84 4 августа, 17:27

      "это разборка питерская"

      4
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      Рейтинг: +5690

      fakeid 4 августа, 17:07

      что я сейчас прочитал?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8537

      nik55 4 августа, 16:58

      пи-оры обсуждают своих подруг--------------это вообще сайт о футболе ?????????

      7
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