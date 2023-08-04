Генич – Дзюбе о поцелуе с Уткиным: «Ты че, не целовался с мужиком никогда? Ты Азмуна *** в раздевалке и еще рассказываешь мне»

Константин Генич стал новым участником ютуб-шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого «Ну, так нельзя, ***».

В ходе эфира они обсудили поцелуй Генича с Василием Уткиным.

Генич: У меня по этому поцелую нет вопросов. Ну было и было, ***. Че, никто не целовался... ты че, не целовался, что ли, никогда с мужиком?

Дзюба: (качает головой).

Генич: Да харе, ***! Ну не, ну ***! Да без языков, а просто, ***, ну в губы!

Дзюба: Подожди, но вы-то сосались с языками!

Генич: Да ты че, *** вообще, что ли, ***? У меня может быть живот, у меня, может быть, не будет волос на голове больше, ***, но я не пидор и я прекрасно вижу... а ты слепой...

Вот признание, ***: не было языков, просто поцелуй в губы! Я могу со Слуцким поцеловаться.

Дзюба: Короче, как было – Генич-то без языка, а Вася с языком. Он еще предъявляет: «ты че, ни разу с мужиками?..»

Генич: Да подожди ты, ***, ты гол забиваешь, *** ты!.. ***, ты ***, ты в раздевалке *** Азмуна практически! И еще рассказываешь мне!

Слуцкий: Но без поцелуя!