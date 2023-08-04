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  • Генич – Дзюбе о поцелуе с Уткиным: «Ты че, не целовался с мужиком никогда? Ты Азмуна *** в раздевалке и еще рассказываешь мне»

Генич – Дзюбе о поцелуе с Уткиным: «Ты че, не целовался с мужиком никогда? Ты Азмуна *** в раздевалке и еще рассказываешь мне»

4 августа 2023, 16:43
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Константин Генич стал новым участником ютуб-шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого «Ну, так нельзя, ***».

В ходе эфира они обсудили поцелуй Генича с Василием Уткиным.

Генич: У меня по этому поцелую нет вопросов. Ну было и было, ***. Че, никто не целовался... ты че, не целовался, что ли, никогда с мужиком?

Дзюба: (качает головой).

Генич: Да харе, ***! Ну не, ну ***! Да без языков, а просто, ***, ну в губы!

Дзюба: Подожди, но вы-то сосались с языками!

Генич: Да ты че, *** вообще, что ли, ***? У меня может быть живот, у меня, может быть, не будет волос на голове больше, ***, но я не пидор и я прекрасно вижу... а ты слепой...

Вот признание, ***: не было языков, просто поцелуй в губы! Я могу со Слуцким поцеловаться.

Дзюба: Короче, как было – Генич-то без языка, а Вася с языком. Он еще предъявляет: «ты че, ни разу с мужиками?..»

Генич: Да подожди ты, ***, ты гол забиваешь, *** ты!.. ***, ты ***, ты в раздевалке *** Азмуна практически! И еще рассказываешь мне!

Слуцкий: Но без поцелуя!

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Слуцкий Леонид Генич Константин Уткин Василий
Комментарии (4)
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nik55
1691157527
пи-оры обсуждают своих подруг--------------это вообще сайт о футболе ?????????
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партизан84
1691159263
"это разборка питерская"
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saf05
1691166355
Все трое достойны друг друга.
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Fialet
1691169522
За такие передачи надо на Колыму, чтобы нацию не разлагали, уроды.
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