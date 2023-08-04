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Караваев: «В командном чате «Зенита» бывает грязь»

4 августа 2023, 09:58

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью рассказал об общении в командном чате.

– Командный чат у вас где?

– В вотсапе. Он давно создавался, так что там и остался.

– Когда я общался с Луневым, он рассказывал, что там иногда творилась вакханалия.

– Да, бывает иногда грязь! Кто-то пошутит и понеслась! Мемы кидаем, стикеры, видосы. Причем бразильцы там одни из самых активных. У них, кажется, самая большая в команде коллекция разных стикеров. На все случаи жизни есть. И постоянно их кидают в чат.

  • «Зенит» пять раз подряд выиграл РПЛ.
  • Следующий соперник – «Динамо» (6 августа).

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Караваев Вячеслав
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