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    Караваев: «В командном чате «Зенита» бывает грязь»

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью рассказал об общении в командном чате.

    – Командный чат у вас где?

    – В вотсапе. Он давно создавался, так что там и остался.

    – Когда я общался с Луневым, он рассказывал, что там иногда творилась вакханалия.

    – Да, бывает иногда грязь! Кто-то пошутит и понеслась! Мемы кидаем, стикеры, видосы. Причем бразильцы там одни из самых активных. У них, кажется, самая большая в команде коллекция разных стикеров. На все случаи жизни есть. И постоянно их кидают в чат.

    • «Зенит» пять раз подряд выиграл РПЛ.
    • Следующий соперник – «Динамо» (6 августа).

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    Источник: Sport24

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    04.08.2023 09:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1363

      Номэд 4 августа, 11:38

      Дзюпа то ясно, что туда кидал.

      1
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      Рейтинг: +34

      Петр C. 4 августа, 11:15

      потому что вы грязные вонючие ****, позор города, ублюдки

      2
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