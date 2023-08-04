Караваев: «В командном чате «Зенита» бывает грязь»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью рассказал об общении в командном чате.
– Командный чат у вас где?
– В вотсапе. Он давно создавался, так что там и остался.
– Когда я общался с Луневым, он рассказывал, что там иногда творилась вакханалия.
– Да, бывает иногда грязь! Кто-то пошутит и понеслась! Мемы кидаем, стикеры, видосы. Причем бразильцы там одни из самых активных. У них, кажется, самая большая в команде коллекция разных стикеров. На все случаи жизни есть. И постоянно их кидают в чат.
- «Зенит» пять раз подряд выиграл РПЛ.
- Следующий соперник – «Динамо» (6 августа).
Источник: Sport24