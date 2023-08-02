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  • Акинфеев не любит популярность: «Подходят сфоткаться, когда ты стоишь с колбасой в руках»

Акинфеев не любит популярность: «Подходят сфоткаться, когда ты стоишь с колбасой в руках»

2 августа 2023, 18:20
2

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своей популярности.

– Каково тебе лично живется после такой популярности? Тебя узнают, ты один из самых узнаваемых людей в нашей стране, особенно из спорта. Вот как тебе – ты выходишь из дома, тебя многие узнают, подходят фотографироваться, просят автограф...

– На самом деле, тяжело. Раньше – до чемпионата мира – было чуть-чуть полегче, но все равно. Я уже много раз говорил, что не люблю свою популярность. Потому что действительно не могу никуда выйти. После чемпионата мира стало в три-четыре раза [сложнее].

Даже спустя пять лет происходит безумие – ты выходишь купить, не знаю, колбасу какую-то, и к тебе подходят сфоткаться, хотя ты стоишь с колбасой в руках. Даже когда я приезжаю в магазин, то отправляю туда жену, она фоткает то, что я хочу...

Есть какое-то пространство – вот я тоже вижу многих людей, актеров, например, в каких-то магазинах. Я тоже, может быть, мечтаю с ними сфоткаться, но я этого не делаю. А здесь тяжело реально.

– Недавно появилось видео, где Месси пошел [в супермаркет] со своей семьей...

– Ну, в принципе, у меня то же самое происходит.

– Не замечал, что кто-то начинает снимать?

– Ты же знаешь, у меня голова как у совы крутится, я все вижу.

– Но это удивительно: даже если люди понимают, что это нетактично, им кажется, что это их единственная возможность встретиться с тобой...

– Это я тоже прекрасно понимаю. Поэтому я говорю, что не люблю свою популярность. Если бы она была меньше – не знаю, может кому-то нравится ходить как павлин – я бы мог пойти спокойно в кинотеатр, тот же магазин, на заправку.

Мне выйти на заправку – это обязательно капюшон, я до сих пор в маске хожу, типа болею. Даже летом. На меня все смотрят как на дурака.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (2)
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jek718875
1690995669
Мостовой мечтает о такой популярности, он везде ходит без маски, но никто не замечает
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odessakmv
1691036407
главное, Игорь, чтобы это была именно колбаса, а не как у Дзюбы
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