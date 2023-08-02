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    • Акинфеев не любит популярность: «Подходят сфоткаться, когда ты стоишь с колбасой в руках»

    Акинфеев не любит популярность: «Подходят сфоткаться, когда ты стоишь с колбасой в руках»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своей популярности.

    – Каково тебе лично живется после такой популярности? Тебя узнают, ты один из самых узнаваемых людей в нашей стране, особенно из спорта. Вот как тебе – ты выходишь из дома, тебя многие узнают, подходят фотографироваться, просят автограф...

    – На самом деле, тяжело. Раньше – до чемпионата мира – было чуть-чуть полегче, но все равно. Я уже много раз говорил, что не люблю свою популярность. Потому что действительно не могу никуда выйти. После чемпионата мира стало в три-четыре раза [сложнее].

    Даже спустя пять лет происходит безумие – ты выходишь купить, не знаю, колбасу какую-то, и к тебе подходят сфоткаться, хотя ты стоишь с колбасой в руках. Даже когда я приезжаю в магазин, то отправляю туда жену, она фоткает то, что я хочу...

    Есть какое-то пространство – вот я тоже вижу многих людей, актеров, например, в каких-то магазинах. Я тоже, может быть, мечтаю с ними сфоткаться, но я этого не делаю. А здесь тяжело реально.

    – Недавно появилось видео, где Месси пошел [в супермаркет] со своей семьей...

    – Ну, в принципе, у меня то же самое происходит.

    – Не замечал, что кто-то начинает снимать?

    – Ты же знаешь, у меня голова как у совы крутится, я все вижу.

    – Но это удивительно: даже если люди понимают, что это нетактично, им кажется, что это их единственная возможность встретиться с тобой...

    – Это я тоже прекрасно понимаю. Поэтому я говорю, что не люблю свою популярность. Если бы она была меньше – не знаю, может кому-то нравится ходить как павлин – я бы мог пойти спокойно в кинотеатр, тот же магазин, на заправку.

    Мне выйти на заправку – это обязательно капюшон, я до сих пор в маске хожу, типа болею. Даже летом. На меня все смотрят как на дурака.

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    Источник: Sports.ru

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    02.08.2023 18:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      Vladvnuch1985 3 августа, 07:49

      Здравствуйте, Игорь! Я вас очень понимаю. Мне тоже иногда приходится применять этот метод - надевать маску.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +350

      odessakmv 3 августа, 07:20

      главное, Игорь, чтобы это была именно колбаса, а не как у Дзюбы

      0
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      Рейтинг: +7307

      Semenycch 2 августа, 22:01

      Уважаю скромных людей. Акинфееву респект!

      1
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      Рейтинг: +2498

      jek718875 2 августа, 20:01

      Мостовой мечтает о такой популярности, он везде ходит без маски, но никто не замечает

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