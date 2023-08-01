Медведев ответил на вопрос, стоит ли ждать новичков в «Зените» до закрытия трансферного окна

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о трансферной кампании клуба из Санкт-Петербурга.

– В летнее трансферное окно «Зенит» уже сделал несколько громких приобретений. Продолжится ли активность на трансферном рынке?

– Трансферное окно открыто ещe больше месяца, так что не исключено, что новые трансферы ещe будут.

– Инициатива исходит от тренерского штаба?

– У нас функционирует комитет, включающий и скаутскую службу, и Аршавина, и Семака. Комитет успешно выполняет функции спортивной директора, так что мы не видим необходимости возвращаться к этой должности.

– Продолжают ли поступать запросы по приобретению или продаже футболистов? Как «Зенит» на них реагирует?

– Да, к нам поступают и предложения, и запросы. И когда они серьeзные, мы на них всегда реагируем.