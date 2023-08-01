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    • Медведев ответил на вопрос, стоит ли ждать новичков в «Зените» до закрытия трансферного окна

    Медведев ответил на вопрос, стоит ли ждать новичков в «Зените» до закрытия трансферного окна

    Гендиректор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о трансферной кампании клуба из Санкт-Петербурга.

    – В летнее трансферное окно «Зенит» уже сделал несколько громких приобретений. Продолжится ли активность на трансферном рынке?

    – Трансферное окно открыто ещe больше месяца, так что не исключено, что новые трансферы ещe будут.

    – Инициатива исходит от тренерского штаба?

    – У нас функционирует комитет, включающий и скаутскую службу, и Аршавина, и Семака. Комитет успешно выполняет функции спортивной директора, так что мы не видим необходимости возвращаться к этой должности.

    – Продолжают ли поступать запросы по приобретению или продаже футболистов? Как «Зенит» на них реагирует?

    – Да, к нам поступают и предложения, и запросы. И когда они серьeзные, мы на них всегда реагируем.

    • «Зенит» пять раз подряд выиграл РПЛ.
    • Клуб сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) во 2-м туре РПЛ.

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    Источник: Bobsoccer

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    01.08.2023 23:52
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