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  • Глава российских судей Мажич признал ошибку Безбородова и объяснил, что случилось в Грозном

Глава российских судей Мажич признал ошибку Безбородова и объяснил, что случилось в Грозном

1 августа 2023, 22:45
7

Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич прокомментировал ошибку арбитра Владислава Безбородова в матча 2-го тура РПЛ «Ахмат» – ЦСКА (2:3).

  • Безбородов ошибся, разрешив грозненцам перебить пенальти на 52-й минуте.
  • У арбитра возникли проблемы со связью с ассистентами VAR.

– Безбородов допустил серьезную ошибку, непозволительную для столь опытного арбитра. Как это возможно?

– В ночь после игры мы досконально изучили коммуникацию арбитров в том матче, а затем очень оперативно, не дожидаясь решения ЭСК, объяснили общественности, как именно проходил процесс принятия резонансного решения с перебитием пенальти.

Да, это была ошибка арбитра, решение принято вне протокола VAR. И мы не будем скрывать ее или оправдывать.

Технически связь между VAR-центром в Москве и стадионом «Ахмат Арена» в Грозном была не очень стабильной весь матч, но нарушение сигнала произошло на несколько секунд, и именно они оказались решающими.

К тому, что ранее было опубликовано, мне нечего добавить, так как мы разобрали эпизод полностью и признали ошибку. Ситуация неприятная, но для нас она должна стать возможностью для дополнительного обучения и выводов.

Хоть зрители уже привыкли к VAR, но на всех матчах РПЛ он был внедрен только в 2020 году. И по моей информации, за все время работы системы в воскресенье был второй случай нарушения протокола VAR. Это недопустимо, но такое может произойти в любом чемпионате.

Мы подробно проработаем эту ситуацию с арбитрами, чтобы исключить ее повторение в будущем. Наша задача – повысить уровень коммуникации между рефери в поле и VAR-комнатой. Потому что четкая, эффективная и точная информация как с одной, так и с другой стороны необходима для принятия правильных и быстрых решений строго в соответствии с протоколом VAR и правилами игры.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Безбородов Владислав Мажич Милорад
Комментарии (7)
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NewLife
1690922751
Суть ошибки так и не объяснил. Кроме слов "вне протокола ВАР" по существу ничего не сказано, чтобы было понятно в чес и почему ошибся судья. Много бла бла.
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portero
1690957261
Именно при назначении пенальти пропала связь с ВАР пенку пробили связь появилась. А еслиб она появилась через 5 минут???? тоже бы перебивали....
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odessakmv
1690958736
Повторю еще раз: ищите контору, где был ну очень большой коэффициент на 5 пенок в матче, там и ставочку от жены Безюородова найдете
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Алим Терек
1690960562
3 из 5-ти пеналей были ошибочными,и все почему то в пользу коней.
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SLADE2019
1690966692
Господи, о чем он? Их еще и обучать чему то надо, судей то РПЛ.
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