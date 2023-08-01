Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Глава российских судей Мажич признал ошибку Безбородова и объяснил, что случилось в Грозном

    Глава российских судей Мажич признал ошибку Безбородова и объяснил, что случилось в Грозном

    Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич прокомментировал ошибку арбитра Владислава Безбородова в матча 2-го тура РПЛ «Ахмат» – ЦСКА (2:3).

    • Безбородов ошибся, разрешив грозненцам перебить пенальти на 52-й минуте.
    • У арбитра возникли проблемы со связью с ассистентами VAR.

    – Безбородов допустил серьезную ошибку, непозволительную для столь опытного арбитра. Как это возможно?

    – В ночь после игры мы досконально изучили коммуникацию арбитров в том матче, а затем очень оперативно, не дожидаясь решения ЭСК, объяснили общественности, как именно проходил процесс принятия резонансного решения с перебитием пенальти.

    Да, это была ошибка арбитра, решение принято вне протокола VAR. И мы не будем скрывать ее или оправдывать.

    Технически связь между VAR-центром в Москве и стадионом «Ахмат Арена» в Грозном была не очень стабильной весь матч, но нарушение сигнала произошло на несколько секунд, и именно они оказались решающими.

    К тому, что ранее было опубликовано, мне нечего добавить, так как мы разобрали эпизод полностью и признали ошибку. Ситуация неприятная, но для нас она должна стать возможностью для дополнительного обучения и выводов.

    Хоть зрители уже привыкли к VAR, но на всех матчах РПЛ он был внедрен только в 2020 году. И по моей информации, за все время работы системы в воскресенье был второй случай нарушения протокола VAR. Это недопустимо, но такое может произойти в любом чемпионате.

    Мы подробно проработаем эту ситуацию с арбитрами, чтобы исключить ее повторение в будущем. Наша задача – повысить уровень коммуникации между рефери в поле и VAR-комнатой. Потому что четкая, эффективная и точная информация как с одной, так и с другой стороны необходима для принятия правильных и быстрых решений строго в соответствии с протоколом VAR и правилами игры.

    Новости по теме
    Безбородов мог ошибиться в матче «Ахмат» – ЦСКА из-за оплошности видеоассистента 6
    Безбородов не будет судить в 3-м туре РПЛ после скандала в матче «Ахмат» – ЦСКА 4
    «Ты лох, если извинился. Не человек, а лох»: Нагучев – об ошибке Безбородова 11
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2023 22:45
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1393

      SLADE2019 2 августа, 11:58

      Господи, о чем он? Их еще и обучать чему то надо, судей то РПЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Алимпаша-Геримов-yandex 2 августа, 10:16

      3 из 5-ти пеналей были ошибочными,и все почему то в пользу коней.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      odessakmv 2 августа, 09:45

      Повторю еще раз: ищите контору, где был ну очень большой коэффициент на 5 пенок в матче, там и ставочку от жены Безюородова найдете

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68613

      portero 2 августа, 09:21

      Именно при назначении пенальти пропала связь с ВАР пенку пробили связь появилась. А еслиб она появилась через 5 минут???? тоже бы перебивали....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +865

      bratskij 2 августа, 07:41

      Отправьте Безбородова на пенсию и мы может поверим вашим словам, а так опять очередная болтология про вашу невиновность. Вы еще можете как пендосы начинать приплетать инопланетян.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19268

      NewLife 1 августа, 23:45

      Суть ошибки так и не объяснил. Кроме слов "вне протокола ВАР" по существу ничего не сказано, чтобы было понятно в чес и почему ошибся судья. Много бла бла.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +740

      RUSARM > NewLife 2 августа, 00:48

      Как всегда-одни отмазки судей!! А ведь с пёспородовым это не первый случай,значит должны его понизить!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4642

      Snek > NewLife 2 августа, 04:11

      Суть в том, что он поставил пенальти без подтверждения ВАР, вот и всё.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 