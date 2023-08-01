Глава российских судей Мажич признал ошибку Безбородова и объяснил, что случилось в Грозном

Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич прокомментировал ошибку арбитра Владислава Безбородова в матча 2-го тура РПЛ «Ахмат» – ЦСКА (2:3).

Безбородов ошибся, разрешив грозненцам перебить пенальти на 52-й минуте.

У арбитра возникли проблемы со связью с ассистентами VAR.

– Безбородов допустил серьезную ошибку, непозволительную для столь опытного арбитра. Как это возможно?

– В ночь после игры мы досконально изучили коммуникацию арбитров в том матче, а затем очень оперативно, не дожидаясь решения ЭСК, объяснили общественности, как именно проходил процесс принятия резонансного решения с перебитием пенальти.

Да, это была ошибка арбитра, решение принято вне протокола VAR. И мы не будем скрывать ее или оправдывать.

Технически связь между VAR-центром в Москве и стадионом «Ахмат Арена» в Грозном была не очень стабильной весь матч, но нарушение сигнала произошло на несколько секунд, и именно они оказались решающими.

К тому, что ранее было опубликовано, мне нечего добавить, так как мы разобрали эпизод полностью и признали ошибку. Ситуация неприятная, но для нас она должна стать возможностью для дополнительного обучения и выводов.

Хоть зрители уже привыкли к VAR, но на всех матчах РПЛ он был внедрен только в 2020 году. И по моей информации, за все время работы системы в воскресенье был второй случай нарушения протокола VAR. Это недопустимо, но такое может произойти в любом чемпионате.

Мы подробно проработаем эту ситуацию с арбитрами, чтобы исключить ее повторение в будущем. Наша задача – повысить уровень коммуникации между рефери в поле и VAR-комнатой. Потому что четкая, эффективная и точная информация как с одной, так и с другой стороны необходима для принятия правильных и быстрых решений строго в соответствии с протоколом VAR и правилами игры.