⚡️ «Барселона» предлагала «ПСЖ» обменять Мбаппе на троих футболистов

«Барселона» предприняла попытку заполучить форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Чемпион Испании предложил троих футболистов в обмен на 24-летнего француза.

Каталонцы были готовы отдать за Мбаппе полузащитника Гави, а также вингеров Усмана Дембеле и Рафинью.

«ПСЖ» отклонил поступившее предложение, поскольку им интересен только Дембеле.

Главным претендентом на Мбаппе считается «Реал».

Его отстранили от работы с основой «ПСЖ» за отказ продлевать контракт, истекающий в 2024 году.

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