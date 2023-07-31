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  • ⚡️ «Барселона» предлагала «ПСЖ» обменять Мбаппе на троих футболистов

⚡️ «Барселона» предлагала «ПСЖ» обменять Мбаппе на троих футболистов

31 июля 2023, 21:48

«Барселона» предприняла попытку заполучить форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Чемпион Испании предложил троих футболистов в обмен на 24-летнего француза.

Каталонцы были готовы отдать за Мбаппе полузащитника Гави, а также вингеров Усмана Дембеле и Рафинью.

«ПСЖ» отклонил поступившее предложение, поскольку им интересен только Дембеле.

  • Главным претендентом на Мбаппе считается «Реал».
  • Его отстранили от работы с основой «ПСЖ» за отказ продлевать контракт, истекающий в 2024 году.

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Источник: Foot Mercato
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Дембеле Усман Мбаппе Килиан Рафинья Гави
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