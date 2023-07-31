⚡️ «Барселона» предлагала «ПСЖ» обменять Мбаппе на троих футболистов

«Барселона» предприняла попытку заполучить форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Чемпион Испании предложил троих футболистов в обмен на 24-летнего француза.
Каталонцы были готовы отдать за Мбаппе полузащитника Гави, а также вингеров Усмана Дембеле и Рафинью.
«ПСЖ» отклонил поступившее предложение, поскольку им интересен только Дембеле.
- Главным претендентом на Мбаппе считается «Реал».
- Его отстранили от работы с основой «ПСЖ» за отказ продлевать контракт, истекающий в 2024 году.
РПЛ стартовала: забирайте специальный бонус в 17000 рублей и ставьте на матчи любимого клуба!
Источник: Foot Mercato