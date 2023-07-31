В «Спартаке» прокомментировали нападение на фанатов «Балтики» с зеленкой

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал инцидент, случившийся с болельщиками «Балтики».
Калининградских болельщиков облили зеленкой в Москве возле пятизвeздочного отеля «Хаятт».
«Спартак» – это не полиция и не Следственный комитет. Мы не дознаватели. Естественно, что мы следим за новостями. Такие эпизоды случаются, но это не наша компетенция.
Мне странно, что по такому эпизоду комментарий запрашивается у «Спартака», – сказал Зеленов.
- Сегодня «Спартак» примет «Балтику» во 2-м туре РПЛ.
- Начало матча – 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: «Чемпионат»