В «Спартаке» прокомментировали нападение на фанатов «Балтики» с зеленкой

Смотрел видео с этими "болельщиками" Балтики. Стоят без атрибутики два мужика и две женщины. Пострадал один мужик которому облили лицо полностью, у другого лоб, у девушек небольшие крапины на руках. Получается целились в одного, а других просто задело. Так называемые фанаты вышли из 5-ти звездочного отеля. По виду не из дешевых. Нападавшего описывают, что он был в черной маске. Кому то показалось, что он Спартаковец. Но это так вилами по воде. Конкретики нет, особо примет также нет. Вердикт таков: "То что они приехали на игру и на них напали это совпадение. Вероятнее всего там личная неприязнь".
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал инцидент, случившийся с болельщиками «Балтики».
Калининградских болельщиков облили зеленкой в Москве возле пятизвeздочного отеля «Хаятт».
«Спартак» – это не полиция и не Следственный комитет. Мы не дознаватели. Естественно, что мы следим за новостями. Такие эпизоды случаются, но это не наша компетенция.
Мне странно, что по такому эпизоду комментарий запрашивается у «Спартака», – сказал Зеленов.
- Сегодня «Спартак» примет «Балтику» во 2-м туре РПЛ.
- Начало матча – 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.