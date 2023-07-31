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    • В «Спартаке» прокомментировали нападение на фанатов «Балтики» с зеленкой

    В «Спартаке» прокомментировали нападение на фанатов «Балтики» с зеленкой

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал инцидент, случившийся с болельщиками «Балтики».

    Калининградских болельщиков облили зеленкой в Москве возле пятизвeздочного отеля «Хаятт».

    «Спартак» – это не полиция и не Следственный комитет. Мы не дознаватели. Естественно, что мы следим за новостями. Такие эпизоды случаются, но это не наша компетенция.

    Мне странно, что по такому эпизоду комментарий запрашивается у «Спартака», – сказал Зеленов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1462

      Lilipyt 31 минуту назад

      Смотрел видео с этими "болельщиками" Балтики. Стоят без атрибутики два мужика и две женщины. Пострадал один мужик которому облили лицо полностью, у другого лоб, у девушек небольшие крапины на руках. Получается целились в одного, а других просто задело. Так называемые фанаты вышли из 5-ти звездочного отеля. По виду не из дешевых. Нападавшего описывают, что он был в черной маске. Кому то показалось, что он Спартаковец. Но это так вилами по воде. Конкретики нет, особо примет также нет. Вердикт таков: "То что они приехали на игру и на них напали это совпадение. Вероятнее всего там личная неприязнь".

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      Рейтинг: +363

      Рыло свина 34 минуты назад

      это банда зеленова, зелёнка и зеленов одна банда.

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