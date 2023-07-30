Безбородов удалил Гайича после пенальти, назначенного за его фол

В эти минуты проходит матч второго тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА. В первом тайме было четыре пенальти, четыре гола и два удаления.

Красная защитнику ЦСКА Милану Гайичу была вынесена после просмотра видео. Его главный судья Владислав Безбородов пошел смотреть только после того как Игорь Акинфеев отбил 11-метровый, назначенный за фол серба.

Безбородов после просмотра видео удалил Гайича и указал перебить пенальти. Эту попытку «Ахмат» реализовал и сделал счет 2:2.