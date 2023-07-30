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    • Безбородов удалил Гайича после пенальти, назначенного за его фол

    Безбородов удалил Гайича после пенальти, назначенного за его фол

    В эти минуты проходит матч второго тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА. В первом тайме было четыре пенальти, четыре гола и два удаления.

    Красная защитнику ЦСКА Милану Гайичу была вынесена после просмотра видео. Его главный судья Владислав Безбородов пошел смотреть только после того как Игорь Акинфеев отбил 11-метровый, назначенный за фол серба.

    Безбородов после просмотра видео удалил Гайича и указал перебить пенальти. Эту попытку «Ахмат» реализовал и сделал счет 2:2.

    • Дублями в 1-м тайме отметились Мохамед Конате и Федор Чалов. Все голы – с пенальти.
    • Безбородов – самый возрастной арбитр РПЛ.
    • В 1-м туре обе команды проиграли.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4508

      Ziklop 36 минут назад

      безродов услышал ты продажная козёл и всё понял.

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      Ответить
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      Рейтинг: +15344

      R_a_i_n 45 минут назад

      Надо что-то менять в правилах. Слишком много всего спорного...

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