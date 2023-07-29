Талалаев высказался о неудачном старте «Химок» в Первой лиге

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал два поражения команды на старте Первой лиги.

Химчане поочередно уступили «Тюмени» и «Торпедо».

Команда в прошлом сезоне вылетела из РПЛ.

Талалаев уже тренировал «Химки» в Первой лиге.

«Неудачный старт? Это вам кажется. Мы планировали, что будет сложно. Не планировали, что поедем в Тюмень этим составом, но планировали, что будет сложно. Когда потом с искусственного на натуральное, играешь с командой [уровня] РПЛ, когда у тебя больше всех новичков. Мы абсолютно спокойны. Моя команда играет хорошо и результат придет», – сказал Талалаев.