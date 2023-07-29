Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Талалаев высказался о неудачном старте «Химок» в Первой лиге

    Талалаев высказался о неудачном старте «Химок» в Первой лиге

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал два поражения команды на старте Первой лиги.

    • Химчане поочередно уступили «Тюмени» и «Торпедо».
    • Команда в прошлом сезоне вылетела из РПЛ.
    • Талалаев уже тренировал «Химки» в Первой лиге.

    «Неудачный старт? Это вам кажется. Мы планировали, что будет сложно. Не планировали, что поедем в Тюмень этим составом, но планировали, что будет сложно. Когда потом с искусственного на натуральное, играешь с командой [уровня] РПЛ, когда у тебя больше всех новичков. Мы абсолютно спокойны. Моя команда играет хорошо и результат придет», – сказал Талалаев.

    Новости по теме
    ЦСКА объявил об уходе 21-летнего форварда в «Химки» 1
    ЦСКА назвал «Химкам» цену на Яковлева
    «Химки» пополнились чемпионом России в составе ЦСКА 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +112

      Купа Купыч 18 минут назад

      Финансовый аферист.Тебе осталось три тура.Завтра Нефтехимик отдерет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 