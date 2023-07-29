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  • Талалаев высказался о неудачном старте «Химок» в Первой лиге

Талалаев высказался о неудачном старте «Химок» в Первой лиге

29 июля 2023, 20:25
7

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал два поражения команды на старте Первой лиги.

  • Химчане поочередно уступили «Тюмени» и «Торпедо».
  • Команда в прошлом сезоне вылетела из РПЛ.
  • Талалаев уже тренировал «Химки» в Первой лиге.

«Неудачный старт? Это вам кажется. Мы планировали, что будет сложно. Не планировали, что поедем в Тюмень этим составом, но планировали, что будет сложно. Когда потом с искусственного на натуральное, играешь с командой [уровня] РПЛ, когда у тебя больше всех новичков. Мы абсолютно спокойны. Моя команда играет хорошо и результат придет», – сказал Талалаев.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Первая лига Химки Талалаев Андрей
Комментарии (7)
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Купа Купыч
1690654512
Финансовый аферист.Тебе осталось три тура.Завтра Нефтехимик отдерет.
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Skull_Boy
1690656125
Просто ты очередной 3,14здабол с Матч ТВ, а как дошло дело до работы, то все обосрался
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Нуф-Нуф
1690656574
"Всё хорошо, прекрасная маркиза..."
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odessakmv
1690660419
как неудачный?? они же вроде на 3-ем месте.... с конца
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НедраЧили
1690669549
Садыгов в основе? я не слежу все идет по плану дальше в 2 див
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jek718875
1690684960
Денежка на счёт уже давно идёт,а результат...тоже придёт,с опозданием
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Deleted user
1694553646
sala703535
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