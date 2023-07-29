Червиченко: «Судейство будет благоволить «Зениту» – у «Ростова» не очень много шансов»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

По его мнению, влияние на результат может оказать судейская бригада во главе с Евгением Кукуляком.

«Если учесть, что РФС руководят бывшие руководители «Зенита», а «Ростов» страдает как раз из-за того, что РФС не помогает...

Могу предположить или даже усмотреть какие-то намеренные действия по ослаблению «Ростова» перед этим матчем.

У «Ростова» удивили молодые ребята. Неожиданно вышедший молодой защитник Семенчук – если он будет продолжать так, как провeл первый матч, то будет защитником покруче Джикии.

«Ростов» весь такой дерзкий: может выйти детьми, может выйти старожилами. «Ростов» может обыграть кого угодно, и пристроиться тоже может.

«Зенит» по составу, конечно, лучше. В административном плане – артиллерия административная работает.

Думаю, что судейство будет благоволить «Зениту». У «Ростова» не очень много шансов, но надеюсь, что он покажет хорошую игру», – сказал Червиченко.