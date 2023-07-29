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  • Червиченко: «Судейство будет благоволить «Зениту» – у «Ростова» не очень много шансов»

Червиченко: «Судейство будет благоволить «Зениту» – у «Ростова» не очень много шансов»

29 июля 2023, 16:16
7

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

По его мнению, влияние на результат может оказать судейская бригада во главе с Евгением Кукуляком.

«Если учесть, что РФС руководят бывшие руководители «Зенита», а «Ростов» страдает как раз из-за того, что РФС не помогает...

Могу предположить или даже усмотреть какие-то намеренные действия по ослаблению «Ростова» перед этим матчем.

У «Ростова» удивили молодые ребята. Неожиданно вышедший молодой защитник Семенчук – если он будет продолжать так, как провeл первый матч, то будет защитником покруче Джикии.

«Ростов» весь такой дерзкий: может выйти детьми, может выйти старожилами. «Ростов» может обыграть кого угодно, и пристроиться тоже может.

«Зенит» по составу, конечно, лучше. В административном плане – артиллерия административная работает.

Думаю, что судейство будет благоволить «Зениту». У «Ростова» не очень много шансов, но надеюсь, что он покажет хорошую игру», – сказал Червиченко.

  • «Ростов» начал сезон с 2 побед.
  • Сегодняшний домашний матч с «Зенитом» начнется в 20:00 мск.
  • Донской клуб успел в день игры заявить шесть летних новичков.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Червиченко Андрей Кукуляк Евгений
Комментарии (7)
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Ловкий Бубен
1690641033
Проспись пойди, и на диету тебе нужно, мозг жиром заплыл , ради красного словца готов ляпнуть что угодно, оно и понятно: кто тебя напечатает то если скандальных заявлений не делать
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paracetamol
1690641461
Пошел нак... толстопузый! В прошлом сезоне посчитай сколько Ростову судьи с пенальти помогли!
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Куарежма 31ру
1690643020
новость с пометкой молния>червиченко иб ет ся в сра ку
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sochi-2013
1690643946
Дааааааа, уж!
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нБратишка
1690644014
похоже на манипуляцию. Червиченко благоволит Ростову
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Ziklop
1690647758
надеюсь судьи не будут главными на поле! пусть победит тот кто забьёт больше, а не кому судья поможет.
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Krics
1690653950
Судя по клиентам,правда глаза колет,ихмо.
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