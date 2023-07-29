Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Червиченко: «Судейство будет благоволить «Зениту» – у «Ростова» не очень много шансов»

    Червиченко: «Судейство будет благоволить «Зениту» – у «Ростова» не очень много шансов»

    Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

    По его мнению, влияние на результат может оказать судейская бригада во главе с Евгением Кукуляком.

    «Если учесть, что РФС руководят бывшие руководители «Зенита», а «Ростов» страдает как раз из-за того, что РФС не помогает...

    Могу предположить или даже усмотреть какие-то намеренные действия по ослаблению «Ростова» перед этим матчем.

    У «Ростова» удивили молодые ребята. Неожиданно вышедший молодой защитник Семенчук – если он будет продолжать так, как провeл первый матч, то будет защитником покруче Джикии.

    «Ростов» весь такой дерзкий: может выйти детьми, может выйти старожилами. «Ростов» может обыграть кого угодно, и пристроиться тоже может.

    «Зенит» по составу, конечно, лучше. В административном плане – артиллерия административная работает.

    Думаю, что судейство будет благоволить «Зениту». У «Ростова» не очень много шансов, но надеюсь, что он покажет хорошую игру», – сказал Червиченко.

    • «Ростов» начал сезон с 2 побед.
    • Сегодняшний домашний матч с «Зенитом» начнется в 20:00 мск.
    • Донской клуб успел в день игры заявить шесть летних новичков.

    Новости по теме
    «Ростов» сыграет с «Зенитом» в новой форме
    Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Зенит» бесплатно: 2 тур РПЛ, 29 июля 2023
    Где смотреть матч «Ростов» – «Зенит» бесплатно: 2 тур РПЛ, 29 июля 2023
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18751

      paracetamol 21 минуту назад

      Пошел нак... толстопузый! В прошлом сезоне посчитай сколько Ростову судьи с пенальти помогли!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2276

      Ловкий Бубен 29 минут назад

      Проспись пойди, и на диету тебе нужно, мозг жиром заплыл , ради красного словца готов ляпнуть что угодно, оно и понятно: кто тебя напечатает то если скандальных заявлений не делать

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 