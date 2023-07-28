Президент «Барсы» Лапорта: «Месси был очень близок к возвращению, но я поставил клуб выше игрока»

Чтооооо? Есть что то выше меськи? В Барселоне везде лавочки сделали ниже меськи, а этот не благодарный человек поставил что то выше него ? Не благодарный!!!
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, почему клуб не вернул Лионеля Месси из «ПСЖ».
«Лео был очень близок к возвращению, но нужно понимать причины, почему он решил уехать в Майами.
Его отец нам все объяснил, и я благодарен ему. Месси был под большим давлением в Париже, а до этого в «Барселоне».
Мне было грустно. Но я поставил клуб выше игрока. Я хотел бы, чтобы все было по-другому, но наше финансовое положение было не очень хорошим.
Поэтому пришлось принимать соответствующие решения. Моя совесть чиста. Я сделал то, что должен был сделать», – заявил Лапорта.
- 36-летний аргентинец в июле присоединился к «Интеру Майами».
- Он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 2 матчах.
- Контракт Месси с клубом МЛС действует до конца 2025 года.