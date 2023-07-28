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    • Президент «Барсы» Лапорта: «Месси был очень близок к возвращению, но я поставил клуб выше игрока»

    Президент «Барсы» Лапорта: «Месси был очень близок к возвращению, но я поставил клуб выше игрока»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, почему клуб не вернул Лионеля Месси из «ПСЖ».

    «Лео был очень близок к возвращению, но нужно понимать причины, почему он решил уехать в Майами.

    Его отец нам все объяснил, и я благодарен ему. Месси был под большим давлением в Париже, а до этого в «Барселоне».

    Мне было грустно. Но я поставил клуб выше игрока. Я хотел бы, чтобы все было по-другому, но наше финансовое положение было не очень хорошим.

    Поэтому пришлось принимать соответствующие решения. Моя совесть чиста. Я сделал то, что должен был сделать», – заявил Лапорта.

    • 36-летний аргентинец в июле присоединился к «Интеру Майами».
    • Он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 2 матчах.
    • Контракт Месси с клубом МЛС действует до конца 2025 года.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 16:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +387

      гууд 52 минуты назад

      Чтооооо? Есть что то выше меськи? В Барселоне везде лавочки сделали ниже меськи, а этот не благодарный человек поставил что то выше него ? Не благодарный!!!

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