Президент «Барсы» Лапорта: «Месси был очень близок к возвращению, но я поставил клуб выше игрока»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, почему клуб не вернул Лионеля Месси из «ПСЖ».

«Лео был очень близок к возвращению, но нужно понимать причины, почему он решил уехать в Майами.

Его отец нам все объяснил, и я благодарен ему. Месси был под большим давлением в Париже, а до этого в «Барселоне».

Мне было грустно. Но я поставил клуб выше игрока. Я хотел бы, чтобы все было по-другому, но наше финансовое положение было не очень хорошим.

Поэтому пришлось принимать соответствующие решения. Моя совесть чиста. Я сделал то, что должен был сделать», – заявил Лапорта.