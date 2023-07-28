Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Барсы» Лапорта: «Месси был очень близок к возвращению, но я поставил клуб выше игрока»

Президент «Барсы» Лапорта: «Месси был очень близок к возвращению, но я поставил клуб выше игрока»

28 июля 2023, 16:58
5

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, почему клуб не вернул Лионеля Месси из «ПСЖ».

«Лео был очень близок к возвращению, но нужно понимать причины, почему он решил уехать в Майами.

Его отец нам все объяснил, и я благодарен ему. Месси был под большим давлением в Париже, а до этого в «Барселоне».

Мне было грустно. Но я поставил клуб выше игрока. Я хотел бы, чтобы все было по-другому, но наше финансовое положение было не очень хорошим.

Поэтому пришлось принимать соответствующие решения. Моя совесть чиста. Я сделал то, что должен был сделать», – заявил Лапорта.

  • 36-летний аргентинец в июле присоединился к «Интеру Майами».
  • Он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 2 матчах.
  • Контракт Месси с клубом МЛС действует до конца 2025 года.

Еще по теме:
«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений 1
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной 5
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году 7
Источник: Marca
Испания. Примера США. МЛС Барселона Интер Майами Месси Лионель Лапорта Жоан
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
гууд
1690557553
Чтооооо? Есть что то выше меськи? В Барселоне везде лавочки сделали ниже меськи, а этот не благодарный человек поставил что то выше него ? Не благодарный!!!
Ответить
Lipatoff
1691742432
Все что произошло, должно было произойти. На новом стадионе проведут товарищеский матч с Маями и будет достойное прощание с многотысячной аудиторией Барселоны
Ответить
Главные новости
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
18:51
2
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
18:27
2
Только одного игрока чаще номинировали на «Золотой мяч», чем Месси
18:18
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
18:00
1
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
17:44
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
2
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
9
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
17:00
1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
16:37
2
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
8
Все новости
Все новости
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
17:00
1
Номинанты на приз лучшему молодому игроку года по версии France Football
15:45
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
15:15
6
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
14:38
6
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
09:54
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
Вчера, 16:23
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
Вчера, 09:06
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
6 сентября
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Валенсию» (5:0), у Ямаля дубль
6 сентября
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
6 сентября
2
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
5 сентября
Флик отреагировал на поражение «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
ВидеоВинисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
2
Губерниев встал на защиту Захаряна: «Он заслуживает уважения»
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
5 сентября
1
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
5 сентября
4
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам
4 сентября
2
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
4 сентября
4
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
4 сентября
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
3 сентября
1
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
3 сентября
3
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
3 сентября
6
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
3 сентября
7
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Агент Захаряна отреагировал на жесткое высказывание спортивного директора «Сосьедада»
2 сентября
ФотоЖезус выбрал игровой номер в «Барселоне»
2 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+