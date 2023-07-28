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    • Коваленко прокомментировал новость, что «Локо» отказался от него после звонка из «Газпрома»

    Коваленко прокомментировал новость, что «Локо» отказался от него после звонка из «Газпрома»

    Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко прокомментировал информацию о том, что «Локомотив» отказался от его трансфера после звонка «Газпрома» в РЖД.

    «Как реагировал на информацию, что переход решали в высших кабинетах «Газпрома» и РЖД? Бред. Я всe это читал. И мы смеялись. Подумал: что они все из меня Месси делают?» – сказал Коваленко.

    • Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи».
    • Сообщалось, что за него заплатили 200 миллионов рублей.
    • Контракт хавбека с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
    • Он взял 18-й игровой номер.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:00
    Комментарии3
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      Рейтинг: +23

      rumit89 16 минут назад

      Как показывает практика последнего(да и не очень последнего) времени в нашей стране именно самые бредовые идеи оказываются вполне себе реалистичными к сожалению.

      0
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      Рейтинг: +12917

      Вомбат 48 минут назад

      Где отклики из секты, что он нагло врет, что руководству РЖД звонил Миллер и угрожал отключить газ в их дворцах, если они не отпустят Коваленко протирать лавку в Зените?

      1
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      Рейтинг: +419

      Айболид 1 час назад

      Это новости агентства ОднаБабаСказала .

      2
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