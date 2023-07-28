Коваленко прокомментировал новость, что «Локо» отказался от него после звонка из «Газпрома»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко прокомментировал информацию о том, что «Локомотив» отказался от его трансфера после звонка «Газпрома» в РЖД.
«Как реагировал на информацию, что переход решали в высших кабинетах «Газпрома» и РЖД? Бред. Я всe это читал. И мы смеялись. Подумал: что они все из меня Месси делают?» – сказал Коваленко.
- Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи».
- Сообщалось, что за него заплатили 200 миллионов рублей.
- Контракт хавбека с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
- Он взял 18-й игровой номер.
Источник: «Чемпионат»