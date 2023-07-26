Губерниев жестко ответил Дзюбе, который отказался общаться с журналистами

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал поведение нападающего «Локомотива» Артeма Дзюбы, который отказался общаться с журналистами после кубкового матча с «Уралом» (2:1).

«Перед началом сезона было много авансов Дзюбе. Могу только сказать: «Давай, начнeшь играть нормально, и будут тебе задаваться нормальные вопросы».

Как вы играете, такие и вопросы вам задают. Если вы можете быть деревянными, то почему, собственно, иногда журналисты, не могут по вашему деревянному мнению задавать не очень правильные вопросы?» – сказал Губерниев.

В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.

Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах минувшего сезона.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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