Аршавин: «Потеря иностранцев пошатнет гегемонию «Зенита». Без них мы не станем чемпионами»

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем клуба в случае ухода легионеров.
– Что для «Зенита» лучше, 60 миллионов евро или Малком?
– Для результата, конечно, Малком. Для бизнеса – деньги.
– «Зенит» без бразильцев все равно будет на порядок сильнее всех в РПЛ?
– Если убрать бразильцев, у нас может не набраться игровой состав. Другой вопрос, замена какого уровня появится на их позициях. Потеря топовых иностранцев, разумеется, пошатнет гегемонию «Зенита», с одними россиянами в составе мы не станем чемпионами.
- «Зенит» пять раз подряд выиграл РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»