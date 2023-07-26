Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин: «Потеря иностранцев пошатнет гегемонию «Зенита». Без них мы не станем чемпионами»

Аршавин: «Потеря иностранцев пошатнет гегемонию «Зенита». Без них мы не станем чемпионами»

26 июля 2023, 17:25
11

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем клуба в случае ухода легионеров.

– Что для «Зенита» лучше, 60 миллионов евро или Малком?

– Для результата, конечно, Малком. Для бизнеса – деньги.

– «Зенит» без бразильцев все равно будет на порядок сильнее всех в РПЛ?

– Если убрать бразильцев, у нас может не набраться игровой состав. Другой вопрос, замена какого уровня появится на их позициях. Потеря топовых иностранцев, разумеется, пошатнет гегемонию «Зенита», с одними россиянами в составе мы не станем чемпионами.

  • «Зенит» пять раз подряд выиграл РПЛ.

Еще по теме:
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности 1
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону» 7
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените» 7
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Persona_non_Grata
1690382120
Это не патриотично - НАДО СВОИХ "ВЫРАЩИВАТЬ" !!! )))
Ответить
"supermax"
1690382444
это он так своих паспортистов мягко припустил
Ответить
R_a_i_n
1690382471
Сережа что нибудь придумает. Титулы и рекорды отрабатывать нужно.
Ответить
NewLife
1690383401
Такая лживая постановка вопроса срач тв прячет с глаз долой шулерскую основу чемпионста педикулезных, очкарик им поддакивает, якобы становясь на сторону объективности. На самом деле этот спектакль газпромовской пропаганды преследует одну цель исказить истинные причины "успехов" немытых, которые основаны на преступном конфликте интересов в РПЛ и судейском произволе.
Ответить
ivany4
1690384610
Тю, а где же хваленая академия бездомных?? В которую обещалкин Миллер "ввалил массу денег", и обещал к ЧМ воспитанников этой "академии". Кстати, это все "городилось" из-за скандала разрушенной ДЮСШ Смена.
Ответить
НикКин
1690385499
Зенит выигрывает не и за этих бразильцев которые хуже даже наших игроков а за счет админ ресурса
Ответить
paracetamol
1690392823
Не плач, девчонка, пройду денежные дожди, Зенит вернется, ты только жди! В армии Шава не служил, и не знает!
Ответить
Axe111
1690392935
Ути бозецки
Ответить
portero
1690395093
Все точно не убегут, если уж из Зенита убегут все, тогда и из других клубов побегут.... Посмотрим что будет после закрытия трансферного окна.... А то может статься, что всё пора прикрывать....
Ответить
ySS
1690397388
Да ну, Сергей Богданович С. с любым составом всех победит!))
Ответить
Главные новости
Только одного игрока чаще номинировали на «Золотой мяч», чем Месси
18:18
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
18:00
1
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
17:44
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
2
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
7
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
17:00
1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
16:37
2
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
7
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
8
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
15:15
6
Все новости
Все новости
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
7
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
8
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
8
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
9
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
18
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
3
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
4
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
2
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
18
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
6
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
4
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
3
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
5
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
29
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
12
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
14
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+