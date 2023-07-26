Аршавин: «Потеря иностранцев пошатнет гегемонию «Зенита». Без них мы не станем чемпионами»

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем клуба в случае ухода легионеров.

– Что для «Зенита» лучше, 60 миллионов евро или Малком?

– Для результата, конечно, Малком. Для бизнеса – деньги.

– «Зенит» без бразильцев все равно будет на порядок сильнее всех в РПЛ?

– Если убрать бразильцев, у нас может не набраться игровой состав. Другой вопрос, замена какого уровня появится на их позициях. Потеря топовых иностранцев, разумеется, пошатнет гегемонию «Зенита», с одними россиянами в составе мы не станем чемпионами.