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    • Аршавин: «Потеря иностранцев пошатнет гегемонию «Зенита». Без них мы не станем чемпионами»

    Аршавин: «Потеря иностранцев пошатнет гегемонию «Зенита». Без них мы не станем чемпионами»

    Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем клуба в случае ухода легионеров.

    – Что для «Зенита» лучше, 60 миллионов евро или Малком?

    – Для результата, конечно, Малком. Для бизнеса – деньги.

    – «Зенит» без бразильцев все равно будет на порядок сильнее всех в РПЛ?

    – Если убрать бразильцев, у нас может не набраться игровой состав. Другой вопрос, замена какого уровня появится на их позициях. Потеря топовых иностранцев, разумеется, пошатнет гегемонию «Зенита», с одними россиянами в составе мы не станем чемпионами.

    • «Зенит» пять раз подряд выиграл РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:25
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3360

      ПалкоВводецъ (returned) 5 минут назад

      На такой утке от Андрюши все прчитатели сви ней сбежались. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +3360

      ПалкоВводецъ (returned) 6 минут назад

      Всё будет хорошо. Бабки за счет Малкома пойдут на покупку хороших игроков. Зенит чемпион однозначно. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +616

      НикКин 16 минут назад

      Зенит выигрывает не и за этих бразильцев которые хуже даже наших игроков а за счет админ ресурса

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      Рейтинг: +11113

      ivany4 30 минут назад

      Тю, а где же хваленая академия бездомных?? В которую обещалкин Миллер "ввалил массу денег", и обещал к ЧМ воспитанников этой "академии". Кстати, это все "городилось" из-за скандала разрушенной ДЮСШ Смена.

      3
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      Рейтинг: +19055

      NewLife 51 минуту назад

      Такая лживая постановка вопроса срач тв прячет с глаз долой шулерскую основу чемпионста педикулезных, очкарик им поддакивает, якобы становясь на сторону объективности. На самом деле этот спектакль газпромовской пропаганды преследует одну цель исказить истинные причины "успехов" немытых, которые основаны на преступном конфликте интересов в РПЛ и судейском произволе.

      3
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      Рейтинг: +15244

      R_a_i_n 1 час назад

      Сережа что нибудь придумает. Титулы и рекорды отрабатывать нужно.

      5
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      Рейтинг: +30326

      JTherry > R_a_i_n 1 час назад

      Серёжа стрескает в обед кусок мяса, вместо сельдерея...)

      4
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      Рейтинг: +11604

      "supermax" 1 час назад

      это он так своих паспортистов мягко припустил

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +23509

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Это не патриотично - НАДО СВОИХ "ВЫРАЩИВАТЬ" !!! )))

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