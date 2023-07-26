Захарян близок к «Лацио», возможные трансферы «Спартака», «Зенит» нашел замену Малкому и другие новости

«Лацио» сделал выбор между Захаряном и Камадой.

«Ты ***»: Изидор – на русском под постом Тикнизяна.

Нерес не хочет переходить в «Зенит» по трем причинам.

В «Реале» придумали, как купить Мбаппе по сниженной цене.

Пиняев определился с ответом в случае предложения от «Зенита».

Леброн Джеймс отреагировал на 700-миллионное предложение Мбаппе от «Аль-Хилаля».

«Зенит» нашел замену Малкому в сборной Турции.

«Спартаку» предложили купить капитана «Динамо».

«Зенит» назвал новую цену на Клаудиньо.

«Спартак» согласился заплатить 15 миллионов за финалиста ЛЧ.