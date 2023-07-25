В «Реале» придумали, как купить Мбаппе по сниженной цене

«Реал» не будет спешить с оформлением перехода Килиана Мбаппе.

В мадридском клубе хотят купить нападающего «ПСЖ» прямо перед закрытием летнего трансферного окна.

В «Реале» думают, что в конце августа или начале сентября парижанам придется продавать футболиста по сниженной цене.