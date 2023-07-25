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    В «Реале» придумали, как купить Мбаппе по сниженной цене

    «Реал» не будет спешить с оформлением перехода Килиана Мбаппе.

    В мадридском клубе хотят купить нападающего «ПСЖ» прямо перед закрытием летнего трансферного окна.

    В «Реале» думают, что в конце августа или начале сентября парижанам придется продавать футболиста по сниженной цене.

    • «ПСЖ» не взял Мбаппе в турне по Японии.
    • Форварда отстранили за отказ продлевать контракт, истекающий в 2024 году.
    • Сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов заплатить за француза рекордные 300 миллионов евро, но он не собирается продолжать карьеру в Саудовской Аравии.

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    Источник: L’Equipe

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