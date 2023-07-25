В «Реале» придумали, как купить Мбаппе по сниженной цене

«Реал» не будет спешить с оформлением перехода Килиана Мбаппе.

В мадридском клубе хотят купить нападающего «ПСЖ» прямо перед закрытием летнего трансферного окна.

В «Реале» думают, что в конце августа или начале сентября парижанам придется продавать футболиста по сниженной цене.

«ПСЖ» не взял Мбаппе в турне по Японии.

Форварда отстранили за отказ продлевать контракт, истекающий в 2024 году.

Сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов заплатить за француза рекордные 300 миллионов евро, но он не собирается продолжать карьеру в Саудовской Аравии.

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