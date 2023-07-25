Агент защитника «Сан-Паулу» сообщил об интересе со стороны «Зенита»

Спикулирует на Зените. У нас полный набор защитников.
Александре Соареш, агент центрального защитника «Сан-Паулу» Матеуса Белема, рассказал, что на игрока претендует «Зенит».
«К Матеусу Белему серьезный интерес проявил «Зенит» из России. Но Белем – новый «бриллиант» «Сан‑Паулу», он находится в системе клуба последние восемь лет и только недавно подписал первый профессиональный контракт.
Сейчас у него контракт до января 2024 года, но клуб может предложить ему предварительное продление», – заявил агент.
- 20-летний Белем – воспитанник «Сан-Паулу».
- За главную команду он провел 2 матча.
- Рыночная стоимость бразильца – 200 тысяч евро.