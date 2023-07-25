Агент защитника «Сан-Паулу» сообщил об интересе со стороны «Зенита»

Александре Соареш, агент центрального защитника «Сан-Паулу» Матеуса Белема, рассказал, что на игрока претендует «Зенит».

«К Матеусу Белему серьезный интерес проявил «Зенит» из России. Но Белем – новый «бриллиант» «Сан‑Паулу», он находится в системе клуба последние восемь лет и только недавно подписал первый профессиональный контракт.

Сейчас у него контракт до января 2024 года, но клуб может предложить ему предварительное продление», – заявил агент.