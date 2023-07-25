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    • Агент защитника «Сан-Паулу» сообщил об интересе со стороны «Зенита»

    Агент защитника «Сан-Паулу» сообщил об интересе со стороны «Зенита»

    Александре Соареш, агент центрального защитника «Сан-Паулу» Матеуса Белема, рассказал, что на игрока претендует «Зенит».

    «К Матеусу Белему серьезный интерес проявил «Зенит» из России. Но Белем – новый «бриллиант» «Сан‑Паулу», он находится в системе клуба последние восемь лет и только недавно подписал первый профессиональный контракт.

    Сейчас у него контракт до января 2024 года, но клуб может предложить ему предварительное продление», – заявил агент.

    • 20-летний Белем – воспитанник «Сан-Паулу».
    • За главную команду он провел 2 матча.
    • Рыночная стоимость бразильца – 200 тысяч евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5770

      Питерский князь 24 минуты назад

      Спикулирует на Зените. У нас полный набор защитников.

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