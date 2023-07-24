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  • «Все планы похерились»: Карпин гневно отреагировал на трансферный бан ФИФА

«Все планы похерились»: Карпин гневно отреагировал на трансферный бан ФИФА

24 июля 2023, 11:19
6

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал санкции в отношении клуба со стороны ФИФА.

– Запрет на регистрацию игроков. Когда тренеры узнали, что новички не смогут сыграть, и как это повлияло на подготовку?

– Узнали позавчера, что, возможно, не разрешат заявку. На подготовку повлияло, естественно.

У нас за шесть дней три игры, поэтому все планы относительного того, кто будет играть, как распределить минуты, были, но полностью похерились, но что есть, то есть.

– Если оставить это за скобками, как оцените предсезонную подготовку?

– На тренировках, если учитывать контрольные матчи, состав, который был, то все хорошо. Но это было до сегодняшнего дня, на данный момент все коту под хвост.

  • Ростовчане стартовали в РПЛ с домашней победы над «Факелом» (2:1).
  • В прошлом чемпионате они финишировали на 4-м месте.
  • ФИФА наказала клуб из-за долга перед «Норрчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста в 2020 году.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (6)
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SLADE2019
1690190062
Юристы у вас слабенькие. С них и спрашивайте. При чем здесь кто то другой?
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моэм
1690203342
Так это ж события 3-х годичной давности!....где они были???....мне интересно почему мы должны выполнять свои обязанности строго , а ФИФА может работать шаля-валяй ?....почему бы с них не спросить за рас-пиз-дяйство и заставить тоже выполнять свои же правила ???....а потому что в штаны наклали !!! ....запад постоянно навязывает России свои правила игры , постоянно их меняя по ходу ....так будет и дальше , пока мы сами не щёлкнем им по носу....другого обращения они не понимают .
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ЗаЖиМ
1690207649
Ионов вчера тна лавке грустный сидел...
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Альберт1
1690214862
Начинают нагнетать перед игрой с Зенитом,но три очка все равно отдадут
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Ziklop
1690298582
а что банков не найти через которые можно денег перевести? кто-то слишком много недоговаривает или личный интерес!
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