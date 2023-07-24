«Все планы похерились»: Карпин гневно отреагировал на трансферный бан ФИФА

Валера, отвезите наличку. Вопрос и закроется...
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал санкции в отношении клуба со стороны ФИФА.
– Запрет на регистрацию игроков. Когда тренеры узнали, что новички не смогут сыграть, и как это повлияло на подготовку?
– Узнали позавчера, что, возможно, не разрешат заявку. На подготовку повлияло, естественно.
У нас за шесть дней три игры, поэтому все планы относительного того, кто будет играть, как распределить минуты, были, но полностью похерились, но что есть, то есть.
– Если оставить это за скобками, как оцените предсезонную подготовку?
– На тренировках, если учитывать контрольные матчи, состав, который был, то все хорошо. Но это было до сегодняшнего дня, на данный момент все коту под хвост.
- Ростовчане стартовали в РПЛ с домашней победы над «Факелом» (2:1).
- В прошлом чемпионате они финишировали на 4-м месте.
- ФИФА наказала клуб из-за долга перед «Норрчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста в 2020 году.