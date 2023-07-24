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    • «Все планы похерились»: Карпин гневно отреагировал на трансферный бан ФИФА

    «Все планы похерились»: Карпин гневно отреагировал на трансферный бан ФИФА

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал санкции в отношении клуба со стороны ФИФА.

    – Запрет на регистрацию игроков. Когда тренеры узнали, что новички не смогут сыграть, и как это повлияло на подготовку?

    – Узнали позавчера, что, возможно, не разрешат заявку. На подготовку повлияло, естественно.

    У нас за шесть дней три игры, поэтому все планы относительного того, кто будет играть, как распределить минуты, были, но полностью похерились, но что есть, то есть.

    – Если оставить это за скобками, как оцените предсезонную подготовку?

    – На тренировках, если учитывать контрольные матчи, состав, который был, то все хорошо. Но это было до сегодняшнего дня, на данный момент все коту под хвост.

    • Ростовчане стартовали в РПЛ с домашней победы над «Факелом» (2:1).
    • В прошлом чемпионате они финишировали на 4-м месте.
    • ФИФА наказала клуб из-за долга перед «Норрчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста в 2020 году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21047

      Cleaner 1 час назад

      Валера, отвезите наличку. Вопрос и закроется...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1338

      SLADE2019 2 часа назад

      Юристы у вас слабенькие. С них и спрашивайте. При чем здесь кто то другой?

      1
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      ...
      Рейтинг: +4380

      Yurok161 > SLADE2019 1 час назад

      Ты наверное не в курсе,что на Россию санкции наложили.

      0
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