ФИФА наложила бан на «Ростов»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что на клуб наложены санкции ФИФА.

«В это межсезонье «Ростов» провел серьезную работу на трансферном рынке. Мы усилили позиции, на которые было необходимо обратить внимание в основной команде, а также провели работу по усилению молодежного состава.

К сожалению, в матче против «Факела» некоторые из наших игроков не смогут принять участие из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков.

Наш клуб неоднократно пытался решить возникшую проблему, оплачивал в полном объеме необходимую сумму, но сталкивался с отказом от банка принять деньги по политическим мотивам.

«Ростов» по-прежнему готов выполнять все обязательства, если на пути не будет барьеров. Верим, что здравый смысл восторжествует. Удачи команде в первом туре нового сезона!» – сказал Арутюнянц.