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    ФИФА наложила бан на «Ростов»

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что на клуб наложены санкции ФИФА.

    «В это межсезонье «Ростов» провел серьезную работу на трансферном рынке. Мы усилили позиции, на которые было необходимо обратить внимание в основной команде, а также провели работу по усилению молодежного состава.

    К сожалению, в матче против «Факела» некоторые из наших игроков не смогут принять участие из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков.

    Наш клуб неоднократно пытался решить возникшую проблему, оплачивал в полном объеме необходимую сумму, но сталкивался с отказом от банка принять деньги по политическим мотивам.

    «Ростов» по-прежнему готов выполнять все обязательства, если на пути не будет барьеров. Верим, что здравый смысл восторжествует. Удачи команде в первом туре нового сезона!» – сказал Арутюнянц.

    • Претензии ФИФА связаны с невыплатой в пользу Понтуса Альмквиста.
    • У игрока продолжает действовать контракт с «Ростовом».
    • Ближайший сезон он проведет в «Лечче».

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    Источник: телеграм-канал «Ростова»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +56383

      MaxRnD 8 минут назад

      Добровольный мазохизм

      0
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      Рейтинг: +2449

      jek718875 18 минут назад

      Хорошо что наложили бан, а не ***

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24873

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Они наложили, а Ростову надо на них положить.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4373

      Yurok161 1 час назад

      Какого хрена РФС стелится под ФИФА?? Если они забанили РФС, если ихние игроки спокойно ушли из нашего чемпа, то пусть за них платят клубы в которых они щас играют.

      5
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      Рейтинг: +6550

      Давид59 > Yurok161 1 час назад

      Уважаемый, Ваш пост начинался хорошо. Логичней было бы написать "Ростов в ответ должен забанить ФИФА"

      2
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      Рейтинг: +2011

      Fialet 1 час назад

      Охренели что ли, какое ФИФА? Послать их нахер, всё равно они Россию забанили. Так с какого хера мы должны подчиняться их законам? Нахер, нахер , и ещё раз нахер, мы должны быть независимы и самодостаточны. Вот сейчас чемпионат России начался, мне это намного интереснее, чем их гейропейские политизированные игры.

      7
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      Рейтинг: +3451

      AZ > Fialet 1 час назад

      смешно. отстойный рпл "интереснее" чем евро чемпионаты + ЛЧ и т.д... Действительно... наша лига гораздо интереснее)) Уже медиалигу смотрим... Топчик просто

      0
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      Рейтинг: +21043

      Cleaner > Fialet 34 минуты назад

      Вы настолько круты, что решили забанить ФИФА? Или просто ничего не понимаете? Я ко второму склоняюсь...

      0
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      Рейтинг: +11082

      ivany4 1 час назад

      Россия давно наложила бан на ООН!!!
      Уже Крым играет в России, а Ростов все куда-то платит и на что-то надеется.)) Ребята играйте в СВОЙ футбол. Будет время, и УЕФА ответит за свои санкции.))

      8
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      Рейтинг: +3451

      AZ > ivany4 1 час назад

      смешно

      1
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      Рейтинг: +11082

      ivany4 > ivany4 59 минут назад

      пока, дальше будет веселее.))
      А кто не будет веселится - отключим газ!))

      2
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      Рейтинг: +3451

      AZ > ivany4 53 минуты назад

      ты так говоришь, как будто мы кайфуем от того, что у нас газ... а цены на него наши клоуны из думы повышают каждый год на 8%. Прямо аж гордость берет

      2
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      Рейтинг: +21043

      Cleaner > ivany4 33 минуты назад

      Вам бы в ДЕПУТАТЫ!!!...)))

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