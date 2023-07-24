Экс-главный тренер сборной России назвал команду, которая станет главной сенсацией сезона в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец назвал команду, которая удивит в этом сезоне.

По мнению специалиста, главной сенсацией РПЛ станет «Краснодар».

«Кто станет главной сенсацией сезона в РПЛ? В первую очередь надо говорить о «Краснодаре». Игры, которые они проводили в концовке прошлого сезона, говорят о том, что задача у команды – попасть в группу, претендующих на высокие места. Думаю, вполне реально, что они составят конкуренцию. У них есть хороший потенциал.

Только им надо отойти от своей концепции и тактики, им нужны игроки, которые повышают надежность. «Краснодару» нужны индивидуальности», – сказал Бышовец.