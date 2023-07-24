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    • Экс-главный тренер сборной России назвал команду, которая станет главной сенсацией сезона в РПЛ

    Экс-главный тренер сборной России назвал команду, которая станет главной сенсацией сезона в РПЛ

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец назвал команду, которая удивит в этом сезоне.

    По мнению специалиста, главной сенсацией РПЛ станет «Краснодар».

    «Кто станет главной сенсацией сезона в РПЛ? В первую очередь надо говорить о «Краснодаре». Игры, которые они проводили в концовке прошлого сезона, говорят о том, что задача у команды – попасть в группу, претендующих на высокие места. Думаю, вполне реально, что они составят конкуренцию. У них есть хороший потенциал.

    Только им надо отойти от своей концепции и тактики, им нужны игроки, которые повышают надежность. «Краснодару» нужны индивидуальности», – сказал Бышовец.

    • «Краснодар» победил в 1-м туре РПЛ в гостях «Динамо» (3:1).
    • Следующий матч команда проведет против «Спартака».

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    Источник: Legalbet

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