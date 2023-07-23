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    • «Вышло не очень уместно»: Журавель – о шутках «Матч ТВ» в адрес фанатов «Спартака»

    «Вышло не очень уместно»: Журавель – о шутках «Матч ТВ» в адрес фанатов «Спартака»

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил творчество коллег из соцсетей канала, которые решили потроллить фанатов «Спартака».

    • Из-за них москвичи лишили канал эксклюзива.
    • «Спартак» официально не прокомментировал посты канала.
    • Они были выпущены перед матчем 1-го тура РПЛ против «Оренбурга». «Спартак» победил со счетом 3:1.

    «Вопреки корпоративности скажу, что вышло не очень уместно. «Спартак» вправе недоумевать. такого рода троллинг был бы хорош в исполнении пабликов ЦСКА или «Зенита».

    Потому что сами баннеры хоть и язвительны, но смешные. но «Матч ТВ» как вещатель такого себе позволять не может.

    Дальше – уладить недоразумение путeм диалога.

    А признание ошибки – лучший шаг к такому диалогу», – написал Журавель.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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