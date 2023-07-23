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На «Матч ТВ» извинились за «паршивый пост» про «Спартак»

23 июля 2023, 19:09
11

Директор департамента креативных решений телеканала «Матч ТВ» Илья Кузнецов извинился за сегодняшние посты в отношении болельщиков «Спартака».

  • Из-за них москвичи лишили канал эксклюзива.
  • «Спартак» в эти минуты проводит матч 1-го тура РПЛ против «Оренбурга».
  • Там счет 2:2.

«Мы сегодня сделали довольно паршивый пост про «Спартак». Так бывает: родилась нормальная идея, потом, через несколько итераций, она переродилась в совершенно другую, и никто не стопнул. Это моя ответственность, и вопросы ко мне. Конечно, в посте нет ничего прям ужасного – просто он получился злым и несвежим.

Шутить можно и нужно, но не так. «Спартак», во-первых, лично я прошу простить и не обижаться. Во-вторых, кто хочет об этом говорить – как я уже написал, вопросы ко мне, а не к моим коллегам», – написал Кузнецов.

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Источник: телеграм-канал Ильи Кузнецова
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (11)
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AlexanderFCSM
1690130141
шапито
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Вомбат
1690131219
На такое и обижаться не стоило. Обычная глупость. Причем беззлобная.
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"supermax"
1690131312
С п и д о р и л с я совсем матч тв
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ivany4
1690133374
Да закрыть (ср)(м)атч тв и дело с концом!!! Пусть вещают на платных каналах, которые только неадекваты смотрят!
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VVM1964
1690133482
Короче - облажались и обоссались (((
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ArReal
1690134703
О каком Чемпионстве можно говорить ? пока в Чемпионате играет Зенит с его дочерними командами финансами ресурсами и судьями - грош цена такому чемпионату!
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Moiseyka
1690136115
ГазПронинский сайт извинился за лизание жопы трубодурам
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Plyash
1690138158
Глазищи блестят,руки из жопы растут,а язык болтается на груди,словно ботало. Журналюги из ремесленного ПТУ,не иначе...
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BRO_football
1690141012
В качестве извинений сделайте подобный пост с Зенитом.
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ScarlettOgusania
1690145239
Кузнецов рад обосраться прилюдно под дудку Алёши, публикуй аналогичный пост про бом.жей!
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