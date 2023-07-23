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    На «Матч ТВ» извинились за «паршивый пост» про «Спартак»

    Директор департамента креативных решений телеканала «Матч ТВ» Илья Кузнецов извинился за сегодняшние посты в отношении болельщиков «Спартака».

    • Из-за них москвичи лишили канал эксклюзива.
    • «Спартак» в эти минуты проводит матч 1-го тура РПЛ против «Оренбурга».
    • Там счет 2:2.

    «Мы сегодня сделали довольно паршивый пост про «Спартак». Так бывает: родилась нормальная идея, потом, через несколько итераций, она переродилась в совершенно другую, и никто не стопнул. Это моя ответственность, и вопросы ко мне. Конечно, в посте нет ничего прям ужасного – просто он получился злым и несвежим.

    Шутить можно и нужно, но не так. «Спартак», во-первых, лично я прошу простить и не обижаться. Во-вторых, кто хочет об этом говорить – как я уже написал, вопросы ко мне, а не к моим коллегам», – написал Кузнецов.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Кузнецова

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +14766

      playsh 39 минут назад

      Глазищи блестят,руки из жопы растут,а язык болтается на груди,словно ботало.
      Журналюги из ремесленного ПТУ,не иначе...

      0
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      Рейтинг: +26

      Moiseyka 1 час назад

      ГазПронинский сайт извинился за лизание жопы трубодурам

      1
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      Рейтинг: +6233

      AtticusFinch 1 час назад

      О каком Чемпионстве можно говорить ? пока в Чемпионате играет Зенит с его дочерними командами финансами ресурсами и судьями - грош цена такому чемпионату!

      1
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      Рейтинг: +34806

      VVM1964 1 час назад

      Короче - облажались и обоссались (((

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11082

      ivany4 1 час назад

      Да закрыть (ср)(м)атч тв и дело с концом!!!
      Пусть вещают на платных каналах, которые только неадекваты смотрят!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11587

      "supermax" 2 часа назад

      С п и д о р и л с я совсем матч тв

      2
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      Рейтинг: +12873

      Вомбат 2 часа назад

      На такое и обижаться не стоило. Обычная глупость. Причем беззлобная.

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      Рейтинг: +156

      AlexanderFCSM > Вомбат 2 часа назад

      это не обидно, просто цирк и непрофессионализм журналистов

      3
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      Рейтинг: +156

      AlexanderFCSM 2 часа назад

      шапито

      1
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      Рейтинг: +249

      =Cпapтак= 2 часа назад

      конченый канал где футбола практически не показывают

      3
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