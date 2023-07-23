На «Матч ТВ» извинились за «паршивый пост» про «Спартак»

Директор департамента креативных решений телеканала «Матч ТВ» Илья Кузнецов извинился за сегодняшние посты в отношении болельщиков «Спартака».

Из-за них москвичи лишили канал эксклюзива.

«Спартак» в эти минуты проводит матч 1-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Там счет 2:2.

«Мы сегодня сделали довольно паршивый пост про «Спартак». Так бывает: родилась нормальная идея, потом, через несколько итераций, она переродилась в совершенно другую, и никто не стопнул. Это моя ответственность, и вопросы ко мне. Конечно, в посте нет ничего прям ужасного – просто он получился злым и несвежим.

Шутить можно и нужно, но не так. «Спартак», во-первых, лично я прошу простить и не обижаться. Во-вторых, кто хочет об этом говорить – как я уже написал, вопросы ко мне, а не к моим коллегам», – написал Кузнецов.