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    Саудовцы увеличили предложение «Зениту» по Малкому

    «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии продолжает переговоры с «Зенитом» о трансфере нападающего Малкома.

    Как написал в твиттере журналист Экрем Конур, азиаты увеличили предложение до 70 миллионов евро.

    Такая продажа сделает Малкома самым дорогим трансфером РПЛ на выход.

    • Малком, как сообщалось, будет получать в «Аль-Хиляле» 18 миллионов евро в год по 3-летнему контракту.
    • Игрок забил 23 гола в 27 матчах прошлого сезона РПЛ.
    • В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +172

      SunnyDay 1 час назад

      100ку пиши уж))

      0
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      Рейтинг: +718

      Fju-2 1 час назад

      Самый дорогой российский игрок за всю историю!

      0
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      Рейтинг: +1145

      edw7777 1 час назад

      Шикарный бизнес. В отличие от других команд, финансисты Зенита дело свое знают отменно.

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      Рейтинг: +18688

      paracetamol 2 часа назад

      За 70 лямов нужно продавать! 1 лям мне, как болельщику Зенита!

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      Рейтинг: +3300

      ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Ох, нифига себе. Тут раздумывать не надо. Предоставить личный самолёт, сказать спасибо и до свидания! Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +2404

      CSKA471 3 часа назад

      Надо продовать 100%

      1
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      Рейтинг: +5440

      fakeid 3 часа назад

      за такие бабки его нужно беречь, пылинки сдувать, носить в паланкине, приставить дежурного отгонятеля мух - но сдать арабам в лучшем виде! не дай бог что. правильно его вчера не выпускали, видать знали, что 70 дают.

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      Рейтинг: +5440

      fakeid 3 часа назад

      а сделка на 60 лямов разве не сделала бы самым дорогим? халк, вроде, за 56 уходил, дороже никого не было. ну если 70 положат - представляете, какое зарево будет в тарасофке? там ночью будет светло, как в белые ночи!

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      Рейтинг: +8368

      nik55 3 часа назад

      за такие деньги он пешком туда пойдет

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      Рейтинг: +2337

      ScarlettOgusania 3 часа назад

      собирался Малком в ПСЖ, а получит ПМЖ у саудитов)

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