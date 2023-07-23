Саудовцы увеличили предложение «Зениту» по Малкому

«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии продолжает переговоры с «Зенитом» о трансфере нападающего Малкома.

Как написал в твиттере журналист Экрем Конур, азиаты увеличили предложение до 70 миллионов евро.

Такая продажа сделает Малкома самым дорогим трансфером РПЛ на выход.