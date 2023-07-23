Саудовцы увеличили предложение «Зениту» по Малкому

«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии продолжает переговоры с «Зенитом» о трансфере нападающего Малкома.
Как написал в твиттере журналист Экрем Конур, азиаты увеличили предложение до 70 миллионов евро.
Такая продажа сделает Малкома самым дорогим трансфером РПЛ на выход.
- Малком, как сообщалось, будет получать в «Аль-Хиляле» 18 миллионов евро в год по 3-летнему контракту.
- Игрок забил 23 гола в 27 матчах прошлого сезона РПЛ.
- В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
Источник: «Бомбардир»