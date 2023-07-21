Директором «Пари НН» стал бывший министр здравоохранения

В «Пари НН» сменился генеральный директор. Вместо Равиля Измайлова должность занял Давид Мелик-Гусейнов.
- Сообщалось, что Измайлов получил предложение о работе в Москве.
- «Пари НН» стартует в РПЛ матчем с «Зенитом».
- Нижегородцы в прошлом сезоне спаслись от вылета через переходные матчи.
«До этого назначения он занимал должность заместителя губернатора и министра здравоохранения Нижегородской области.
Давид Мелик-Гусейнов работал в правительстве Нижегородской области с марта 2020 года. За это время он зарекомендовал себя эффективным руководителем и талантливым организатором.
Его приход на должность замгубернатора совпал с началом пандемии COVID-19. В результате принятых мер в Нижнем Новгороде была зафиксирована самая низкая смертность от COVID-19 среди городов-миллионников РФ», – сообщил «Пари НН».
Источник: телеграм-канал «Пари НН»