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    Директором «Пари НН» стал бывший министр здравоохранения

    В «Пари НН» сменился генеральный директор. Вместо Равиля Измайлова должность занял Давид Мелик-Гусейнов.

    • Сообщалось, что Измайлов получил предложение о работе в Москве.
    • «Пари НН» стартует в РПЛ матчем с «Зенитом».
    • Нижегородцы в прошлом сезоне спаслись от вылета через переходные матчи.

    «До этого назначения он занимал должность заместителя губернатора и министра здравоохранения Нижегородской области.

    Давид Мелик-Гусейнов работал в правительстве Нижегородской области с марта 2020 года. За это время он зарекомендовал себя эффективным руководителем и талантливым организатором.

    Его приход на должность замгубернатора совпал с началом пандемии COVID-19. В результате принятых мер в Нижнем Новгороде была зафиксирована самая низкая смертность от COVID-19 среди городов-миллионников РФ», – сообщил «Пари НН».

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    Источник: телеграм-канал «Пари НН»

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