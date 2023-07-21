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    • Аршавин может войти в правление «Зенита» или покинуть клуб: известно, когда будет принято решение

    Аршавин может войти в правление «Зенита» или покинуть клуб: известно, когда будет принято решение

    Будущее Андрея Аршавина в «Зените» остается неопределенным.

    Сейчас он занимает должность заместителя генерального директора петербургского клуба по спортивному развитию.

    В ближайшее время Аршавин либо войдет в правление «Зенита», либо покинет клуб.

    Окончательный состав правления будет определен в конце июля – начале августа. Если Аршавин войдет в него, то продолжит курировать молодежный сектор.

    Возможный уход Аршавина из «Зенита» связывают с разногласиями по кадровым вопросам внутри его департамента.

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    Источник: «Спорт РБК»

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4397

      Иван Петров 1986 19 минут назад

      Балабол на матч тв - его место.

      0
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      Рейтинг: +3242

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Шава был топ футболистом, но чиновник из него херовый. Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14759

      Skull_Boy 1 час назад

      Да от Аршавина толку там, как от гуано Кензо

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      Рейтинг: +5730

      Питерский князь 1 час назад

      А кто мне подскажет, что Аршавин сделал на своем месте?
      Может пора нанять профи?

      0
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      Рейтинг: +12340

      BRO_football 1 час назад

      Судя по всему, хреновое у Зенита спортивное развитие

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4433

      Ziklop > BRO_football 1 час назад

      какое развитие? помыв бабла родственниками газового опричника. штат чиновников даже не озвучивают, сколько тысяч кормится?

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      Рейтинг: +963

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Прекрасная новость.
      Я могу занять место Аршавина, или не занять.
      Аршавин может занять место Путина, или не занять.
      Аршавин может или не может.

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      Рейтинг: +5360

      fakeid > Rabinovi_ch 1 час назад

      хорошо сказал.

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