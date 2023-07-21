Аршавин может войти в правление «Зенита» или покинуть клуб: известно, когда будет принято решение

Будущее Андрея Аршавина в «Зените» остается неопределенным.

Сейчас он занимает должность заместителя генерального директора петербургского клуба по спортивному развитию.

В ближайшее время Аршавин либо войдет в правление «Зенита», либо покинет клуб.

Окончательный состав правления будет определен в конце июля – начале августа. Если Аршавин войдет в него, то продолжит курировать молодежный сектор.

Возможный уход Аршавина из «Зенита» связывают с разногласиями по кадровым вопросам внутри его департамента.