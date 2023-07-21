Футболист «Краснодара»: «Я ездил на электричке зайцем, бегал от контролеров»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о периоде детства.

«Я из самой обычной семьи. Папа был грузчиком, сейчас уже не работает. Мама на этой же птицефабрике отвечала за смены, бригады.

Пока я был маленьким, лет пять-шесть, отец трудился в обычном режиме и достаточно времени проводил со мной. Но когда я уже подрос и начал ездить на тренировки в другой город, денег стало не хватать и папе пришлось вкалывать в две смены.

В шесть утра уходил из дому и часов в 11 вечера возвращался. Максимум два-три выходных в месяц. Конечно, уставал, но старался заработать – на бутсы мне, на проезд, на еду.

Не скажу, что не хватало еды или одежды, но, конечно, бывали затруднительные моменты. Иногда отец приходил и прямо говорил: «Блин, у меня нет денег, чтобы дать тебе на проезд».

Ничего, ездил на электричке зайцем, бегал от контролeров. Когда бабушка помогала, когда дедушка. После поступления в колледж появилась какая-никакая стипендия, стало полегче.

Этот этап тоже нужно было преодолеть, чтобы прийти туда, где я сейчас нахожусь», – заявил Кривцов.