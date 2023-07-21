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  • Футболист «Краснодара»: «Я ездил на электричке зайцем, бегал от контролеров»

Футболист «Краснодара»: «Я ездил на электричке зайцем, бегал от контролеров»

21 июля 2023, 15:48
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о периоде детства.

«Я из самой обычной семьи. Папа был грузчиком, сейчас уже не работает. Мама на этой же птицефабрике отвечала за смены, бригады.

Пока я был маленьким, лет пять-шесть, отец трудился в обычном режиме и достаточно времени проводил со мной. Но когда я уже подрос и начал ездить на тренировки в другой город, денег стало не хватать и папе пришлось вкалывать в две смены.

В шесть утра уходил из дому и часов в 11 вечера возвращался. Максимум два-три выходных в месяц. Конечно, уставал, но старался заработать – на бутсы мне, на проезд, на еду.

Не скажу, что не хватало еды или одежды, но, конечно, бывали затруднительные моменты. Иногда отец приходил и прямо говорил: «Блин, у меня нет денег, чтобы дать тебе на проезд».

Ничего, ездил на электричке зайцем, бегал от контролeров. Когда бабушка помогала, когда дедушка. После поступления в колледж появилась какая-никакая стипендия, стало полегче.

Этот этап тоже нужно было преодолеть, чтобы прийти туда, где я сейчас нахожусь», – заявил Кривцов.

  • 20-летний игрок стоит 2,8 миллиона евро.
  • «Краснодар» купил Кривцова в 2021 году у владимирского «Торпедо» за 90 тысяч евро.
  • Сезон РПЛ стартует сегодня, 21 июля.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кривцов Никита
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ЗаЖиМ
1689945344
Давай, Хукумка (с) не возгордись, играй для бати !!!
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