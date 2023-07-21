Новый вратарь «МЮ», Дивеев пропустит 3 месяца, «Зенит» может обменять Вендела на Педро и другие новости

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«Зенит» перенес презентацию Эраковича, перехваченного у «Спартака»

Рожерио может подписать предварительный контракт со «Спартаком» без разрешения «Сассуоло»

Месси будет капитаном «Интер Майами»

Марио Фернандес высказался о желании фанатов ЦСКА стереть граффити с его изображением

Еще один защитник отказался от «Спартака»: Санчес переходит в «Бетис»

Дивеев перенесет операцию и пропустит минимум три месяца. ЦСКА готов подписать нового защитника

Черчесов получит компенсацию за увольнение из «Ференцвароша»

«Зенит» может обменять Вендела на форварда «Фламенго»

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Онаны из «Интера». Камерунский вратарь определился с игровым номером