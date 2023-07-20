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    «Зенит» может обменять Вендела на форварда «Фламенго»

    Нападающий «Фламенго» Педро может стать игроком «Зенита» до закрытия летнего трансферного окна.

    26-летнего бразильца, возможно, включат в сделку по Венделу, который не хочет возвращаться в Россию.

    «Зенит» интересуется форвардом, но не уверен на 100% в необходимости его подписания. Причина – потенциально сложная адаптация на фоне неудачного опыта в «Фиорентине».

    «Фламенго», в свою очередь, намерен сохранить Педро, но готов отдать петербуржцам Габриэла Барбозу. Однако Габигол не нужен Сергею Семаку.

    • Рыночная стоимость Педро – 22 миллиона евро.
    • Его статистика во «Фламенго»: 190 матчей, 93 гола, 23 ассиста.
    • Педро – участник ЧМ-2022, победитель Кубка Либертадорес.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +803

      FCSpartakM 28 минут назад

      Бумжам пытаются впихнуть неликвид. Даже ренан по факту ничего еще не показал. Остальное вообще смех. Не пойми что за воротчик, мантуан, который раз в пять игр может пальнут, и кейрус, которого уже в бразилии чмыранули как слабого игрока. Менеджмент по -бумжатски

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