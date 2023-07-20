«Зенит» может обменять Вендела на форварда «Фламенго»

Нападающий «Фламенго» Педро может стать игроком «Зенита» до закрытия летнего трансферного окна.

26-летнего бразильца, возможно, включат в сделку по Венделу, который не хочет возвращаться в Россию.

«Зенит» интересуется форвардом, но не уверен на 100% в необходимости его подписания. Причина – потенциально сложная адаптация на фоне неудачного опыта в «Фиорентине».

«Фламенго», в свою очередь, намерен сохранить Педро, но готов отдать петербуржцам Габриэла Барбозу. Однако Габигол не нужен Сергею Семаку.