«Зенит» может обменять Вендела на форварда «Фламенго»

Нападающий «Фламенго» Педро может стать игроком «Зенита» до закрытия летнего трансферного окна.
26-летнего бразильца, возможно, включат в сделку по Венделу, который не хочет возвращаться в Россию.
«Зенит» интересуется форвардом, но не уверен на 100% в необходимости его подписания. Причина – потенциально сложная адаптация на фоне неудачного опыта в «Фиорентине».
«Фламенго», в свою очередь, намерен сохранить Педро, но готов отдать петербуржцам Габриэла Барбозу. Однако Габигол не нужен Сергею Семаку.
- Рыночная стоимость Педро – 22 миллиона евро.
- Его статистика во «Фламенго»: 190 матчей, 93 гола, 23 ассиста.
- Педро – участник ЧМ-2022, победитель Кубка Либертадорес.
Источник: Metaratings