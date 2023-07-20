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«Зенит» может обменять Вендела на форварда «Фламенго»

20 июля 2023, 19:48
2

Нападающий «Фламенго» Педро может стать игроком «Зенита» до закрытия летнего трансферного окна.

26-летнего бразильца, возможно, включат в сделку по Венделу, который не хочет возвращаться в Россию.

«Зенит» интересуется форвардом, но не уверен на 100% в необходимости его подписания. Причина – потенциально сложная адаптация на фоне неудачного опыта в «Фиорентине».

«Фламенго», в свою очередь, намерен сохранить Педро, но готов отдать петербуржцам Габриэла Барбозу. Однако Габигол не нужен Сергею Семаку.

  • Рыночная стоимость Педро – 22 миллиона евро.
  • Его статистика во «Фламенго»: 190 матчей, 93 гола, 23 ассиста.
  • Педро – участник ЧМ-2022, победитель Кубка Либертадорес.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Фламенго Вендел Педро
Комментарии (2)
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FCSpartakM
1689872435
Бумжам пытаются впихнуть неликвид. Даже ренан по факту ничего еще не показал. Остальное вообще смех. Не пойми что за воротчик, мантуан, который раз в пять игр может пальнут, и кейрус, которого уже в бразилии чмыранули как слабого игрока. Менеджмент по -бумжатски
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ySS
1689878462
До закрытия трансферных окон далеко, значит ещё долго будут педалировать возможные переходы, тем более из основы газклуба)
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