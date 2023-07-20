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    • Еще один защитник отказался от «Спартака»: Санчес переходит в «Бетис»

    Еще один защитник отказался от «Спартака»: Санчес переходит в «Бетис»

    Защитник «Тоттенхэма» Дэвинсон Санчес продолжит карьеру «Бетисе».

    27-летний колумбиец подпишет контракт с испанским клубом на этой неделе. Сумма трансфера составит 7 миллионов евро.

    • На Санчеса претендовал «Спартак».
    • Московский клуб ранее не смог подписать Страхинью Эраковича и Рожерио.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии8
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      Рейтинг: +15046

      R_a_i_n 2 часа назад

      Вообще изначально было понятно, что с Санчесом не выгорит. Надежды были на Эраковича. Походу пара Джикия с Дуарте будет основная. Сейчас главное не кидаться в крайности и не подписывать хоть кого нибудь. Лучше Чернов с Масловым на замене пусть, чем условный Роша вместо Луана.

      3
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      Рейтинг: +803

      FCSpartakM > R_a_i_n 21 минуту назад

      самого главного не произошло, были деньги на центра, а их потратили на двух не нужных игроков в атакующую линию. Я недоволен на данный момент трансферной политикой клуба.

      0
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      Рейтинг: +3234

      ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Все плюют на российского аутсайдера. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +5348

      fakeid 3 часа назад

      хряков уже даже жалко, все бегут от спартака, позор) по факту же - потеря серьёзная. видно, что лукойл включил в межсезонье мощь, выкрутил народные нефтяные вентили на полную, пытаются купить крутых игроков, а не только пальмы с зулусами трясти, как раньше. но все разбегаются как тараканы (кроме мaндины). скажите спасибо легенде клуба дезеуву, который сделал такую славу спартаку, от которого теперь все шарахаются, забиваются в угол и просят, чтобы их продали хоть в фнл, лишь бы не в тарасятник))

      3
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      Рейтинг: +8381

      nik55 > fakeid 3 часа назад

      какой же ты тупой

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      Рейтинг: +15046

      R_a_i_n > fakeid 3 часа назад

      Ну ты понял)

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      Рейтинг: +5348

      fakeid > fakeid 3 часа назад

      зато ты у нас самый умный. давай, порази всех свои интеллектом)

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      Рейтинг: +4385

      ziborock > fakeid 3 часа назад

      И Вендел, и Малком, и Клаудиньо с Кузчевым - все из Спартака бегут!)))

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