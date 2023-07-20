Еще один защитник отказался от «Спартака»: Санчес переходит в «Бетис»

Вообще изначально было понятно, что с Санчесом не выгорит. Надежды были на Эраковича. Походу пара Джикия с Дуарте будет основная. Сейчас главное не кидаться в крайности и не подписывать хоть кого нибудь. Лучше Чернов с Масловым на замене пусть, чем условный Роша вместо Луана.
Защитник «Тоттенхэма» Дэвинсон Санчес продолжит карьеру «Бетисе».
27-летний колумбиец подпишет контракт с испанским клубом на этой неделе. Сумма трансфера составит 7 миллионов евро.
- На Санчеса претендовал «Спартак».
- Московский клуб ранее не смог подписать Страхинью Эраковича и Рожерио.
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