«ПСЖ» хочет оказать давление на Мбаппе

О ужас - сказал Мбап и лыбанул. Они вообще понимают как себя закапывают такой политикой ?
«ПСЖ» не собирается мириться с позицией Килиана Мбаппе по поводу его будущего.
Нападающий хочет провести сезон-2023/24 в парижском клубе, после чего уйти на правах свободного агента.
Для «ПСЖ» этот вариант неприемлем – они не готовы отпускать такого дорогого игрока бесплатно.
Приоритет клуба – продлить контракт с Мбаппе до 2025 года и продать его после Олимиады-2024.
Чтобы добиться своего, «ПСЖ» хочет оказать давление на француза, пригрозив ему переводом в запас.