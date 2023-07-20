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    «ПСЖ» хочет оказать давление на Мбаппе

    «ПСЖ» не собирается мириться с позицией Килиана Мбаппе по поводу его будущего.

    Нападающий хочет провести сезон-2023/24 в парижском клубе, после чего уйти на правах свободного агента.

    Для «ПСЖ» этот вариант неприемлем – они не готовы отпускать такого дорогого игрока бесплатно.

    Приоритет клуба – продлить контракт с Мбаппе до 2025 года и продать его после Олимиады-2024.

    Чтобы добиться своего, «ПСЖ» хочет оказать давление на француза, пригрозив ему переводом в запас.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 09:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2141

      ItalianFootball 1 час назад

      О ужас - сказал Мбап и лыбанул. Они вообще понимают как себя закапывают такой политикой ?

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      Рейтинг: +5335

      fakeid 2 часа назад

      хм. то есть, когда они дали мбаппуле полный карт-бланш, позволяющий ему влиять на трансферы, кто будет тренером и т.д. - он не прописал в контракте, что перевод в запас невозможен?

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      Рейтинг: +1619

      Таврида 2 часа назад

      Сначала возвели Мбаппе на пьедестал, а теперь думают - как его оттуда снять. Сами себе злобные буратины.

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