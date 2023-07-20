«ПСЖ» хочет оказать давление на Мбаппе

«ПСЖ» не собирается мириться с позицией Килиана Мбаппе по поводу его будущего.

Нападающий хочет провести сезон-2023/24 в парижском клубе, после чего уйти на правах свободного агента.

Для «ПСЖ» этот вариант неприемлем – они не готовы отпускать такого дорогого игрока бесплатно.

Приоритет клуба – продлить контракт с Мбаппе до 2025 года и продать его после Олимиады-2024.

Чтобы добиться своего, «ПСЖ» хочет оказать давление на француза, пригрозив ему переводом в запас.