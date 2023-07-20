Рожерио может подписать предварительный контракт со «Спартаком» без разрешения «Сассуоло»

Винисиус Пратес, агент защитника «Сассуоло» Рожерио, заявил, что игрок может перейти в «Спартак» в будущем.

Накануне итальянский клуб отказался отпускать 25-летнего футболиста в РПЛ из-за ситуации на Украине.

– Вы сообщили, что переход Рожерио в «Спартак» сорвался по инициативе «Сассуоло» из-за ситуации на Украине. Вам не кажется странным, что сначала клубы предварительно обо всeм договорились, а затем резко поменяли планы?

– Мы тоже находим это странным. Переговоры шли 15 дней, но затем «Сассуоло» решил отменить переход Рожерио в «Спартак» под предлогом военного конфликта.

Но не «Сассуоло» будет решать, где игрок будет играть дальше.

– То есть, это не конечная точка в переговорах со «Спартаком»?

– Нам ничто не мешает подписать предварительный контракт со «Спартаком» через несколько месяцев.

Рожерио заинтересовал проект, который предложил «Спартак».