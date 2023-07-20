Рожерио может подписать предварительный контракт со «Спартаком» без разрешения «Сассуоло»

если Спартак подпишет предварительный контракт с Роджерио, то скорее всего, Сассуоло пролетит мимо предложенных сейчас Спартаком приличных бабок (8 лимонов), а игрок перейдет бесплатно летом или зимой совсем за другие бабки...) видимо, Спартаку хотелось бы трансфер оформить сейчас...
Винисиус Пратес, агент защитника «Сассуоло» Рожерио, заявил, что игрок может перейти в «Спартак» в будущем.
Накануне итальянский клуб отказался отпускать 25-летнего футболиста в РПЛ из-за ситуации на Украине.
– Вы сообщили, что переход Рожерио в «Спартак» сорвался по инициативе «Сассуоло» из-за ситуации на Украине. Вам не кажется странным, что сначала клубы предварительно обо всeм договорились, а затем резко поменяли планы?
– Мы тоже находим это странным. Переговоры шли 15 дней, но затем «Сассуоло» решил отменить переход Рожерио в «Спартак» под предлогом военного конфликта.
Но не «Сассуоло» будет решать, где игрок будет играть дальше.
– То есть, это не конечная точка в переговорах со «Спартаком»?
– Нам ничто не мешает подписать предварительный контракт со «Спартаком» через несколько месяцев.
Рожерио заинтересовал проект, который предложил «Спартак».
- В прошлом сезоне Рожерио сделал 4 ассиста в 37 матчах.
- Его контракт с «Сассуоло» истекает через год.
- Рыночная стоимость бразильца – 5,5 миллиона евро.