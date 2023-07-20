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  • Рожерио может подписать предварительный контракт со «Спартаком» без разрешения «Сассуоло»

Рожерио может подписать предварительный контракт со «Спартаком» без разрешения «Сассуоло»

20 июля 2023, 11:59
6

Винисиус Пратес, агент защитника «Сассуоло» Рожерио, заявил, что игрок может перейти в «Спартак» в будущем.

Накануне итальянский клуб отказался отпускать 25-летнего футболиста в РПЛ из-за ситуации на Украине.

– Вы сообщили, что переход Рожерио в «Спартак» сорвался по инициативе «Сассуоло» из-за ситуации на Украине. Вам не кажется странным, что сначала клубы предварительно обо всeм договорились, а затем резко поменяли планы?

– Мы тоже находим это странным. Переговоры шли 15 дней, но затем «Сассуоло» решил отменить переход Рожерио в «Спартак» под предлогом военного конфликта.

Но не «Сассуоло» будет решать, где игрок будет играть дальше.

– То есть, это не конечная точка в переговорах со «Спартаком»?

– Нам ничто не мешает подписать предварительный контракт со «Спартаком» через несколько месяцев.

Рожерио заинтересовал проект, который предложил «Спартак».

  • В прошлом сезоне Рожерио сделал 4 ассиста в 37 матчах.
  • Его контракт с «Сассуоло» истекает через год.
  • Рыночная стоимость бразильца – 5,5 миллиона евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Сассуоло Рожерио
Комментарии (6)
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JTherry
1689844087
если Спартак подпишет предварительный контракт с Роджерио, то скорее всего, Сассуоло пролетит мимо предложенных сейчас Спартаком приличных бабок (8 лимонов), а игрок перейдет бесплатно летом или зимой совсем за другие бабки...) видимо, Спартаку хотелось бы трансфер оформить сейчас...
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SLADE2019
1689845691
Очередной, рождающийся в муках контракт. Игрок стоит того, чтобы так ждать его?
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Persona_non_Grata
1689846145
Что там будет через год одному Богу известно, а защитник нужен ИМЕННО СЕЙЧАС !!!
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alefreddy
1689850013
подпишут предварительный а пока возьмут в аренду на это время мастеровитого
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