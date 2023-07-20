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    • Рожерио может подписать предварительный контракт со «Спартаком» без разрешения «Сассуоло»

    Рожерио может подписать предварительный контракт со «Спартаком» без разрешения «Сассуоло»

    Винисиус Пратес, агент защитника «Сассуоло» Рожерио, заявил, что игрок может перейти в «Спартак» в будущем.

    Накануне итальянский клуб отказался отпускать 25-летнего футболиста в РПЛ из-за ситуации на Украине.

    – Вы сообщили, что переход Рожерио в «Спартак» сорвался по инициативе «Сассуоло» из-за ситуации на Украине. Вам не кажется странным, что сначала клубы предварительно обо всeм договорились, а затем резко поменяли планы?

    – Мы тоже находим это странным. Переговоры шли 15 дней, но затем «Сассуоло» решил отменить переход Рожерио в «Спартак» под предлогом военного конфликта.

    Но не «Сассуоло» будет решать, где игрок будет играть дальше.

    – То есть, это не конечная точка в переговорах со «Спартаком»?

    – Нам ничто не мешает подписать предварительный контракт со «Спартаком» через несколько месяцев.

    Рожерио заинтересовал проект, который предложил «Спартак».

    • В прошлом сезоне Рожерио сделал 4 ассиста в 37 матчах.
    • Его контракт с «Сассуоло» истекает через год.
    • Рыночная стоимость бразильца – 5,5 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +30244

      JTherry 10 минут назад

      если Спартак подпишет предварительный контракт с Роджерио, то скорее всего, Сассуоло пролетит мимо предложенных сейчас Спартаком приличных бабок (8 лимонов), а игрок перейдет бесплатно летом или зимой совсем за другие бабки...) видимо, Спартаку хотелось бы трансфер оформить сейчас...

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