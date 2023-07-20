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    • Президент «Пюника» обратился к УЕФА по поводу российских футболистов

    Президент «Пюника» обратился к УЕФА по поводу российских футболистов

    Президент «Пюника» Артур Согомонян считает, что УЕФА нарушает принцип справедливости из-за ограничений для россиян.

    «На мой взгляд, здесь нарушается самый главный принцип спорта – честности состязания. На ответный матч в Эстонию у нас не смогли поехать три человека. В Швецию, получается, не смогут поехать двое – игрок основного состава и первый помощник тренера.

    Для нас это серьeзная проблема – ведь это ключевые люди в команде. Особенно если выйдем в следующий раунд. Хотя у эстонцев команда тоже неплохая, серьeзно готовится. Тот же Коваленко играет в Армении уже несколько лет и является нашим ведущим исполнителем.

    Мы пытаемся что-то сделать, и в прошлом году пытались. Как я понимаю, это проблема не только нашего клуба. Это общая проблема, которую надо решать сообща.

    Если УЕФА не может обеспечить участие всех сильнейших игроков в тех или иных матчах, значит, надо требовать проведения матчей в странах, где команды смогут участвовать полными составами.

    Потому что, повторюсь, нарушается основополагающий в любых спортивных состязаниях, особенно в европейских кубках, принцип справедливости», – сказал Согомонян.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23. Скорее всего, санкции будут продлены.

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    Источник: «Чемпионат»

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