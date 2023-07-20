Экс-игрок «МЮ» – о Слуцком: «Был тренером сборной, а сейчас выдает такие вещи»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис сравнил Олега Романцева с Леонидом Слуцким.

«Можно ли сравнить Слуцкого с Романцевым, если он тоже рано закончит тренерскую карьеру? Они оба так решили, может быть, довольствуются тем, чего они достигли. У Олега Ивановича все-таки больше завоеванных трофеев. Он не видел себя в другой команде, кроме «Спартака». У него есть только одна команда.

А вот Слуцкий... После такой тренерской деятельности перейти в эти шоу. Мне непонятны все его действия и что он вытворяет. Но это его личная жизнь. Мне кажется, ему это не к лицу. Вообще сравнивать Слуцкого с Романцевым нельзя. Слуцкий был тренером сборной России, а сейчас выдает такие вещи. Странновато», – сказал Канчельскис.