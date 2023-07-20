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    • Экс-игрок «МЮ» – о Слуцком: «Был тренером сборной, а сейчас выдает такие вещи»

    Экс-игрок «МЮ» – о Слуцком: «Был тренером сборной, а сейчас выдает такие вещи»

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис сравнил Олега Романцева с Леонидом Слуцким.

    «Можно ли сравнить Слуцкого с Романцевым, если он тоже рано закончит тренерскую карьеру? Они оба так решили, может быть, довольствуются тем, чего они достигли. У Олега Ивановича все-таки больше завоеванных трофеев. Он не видел себя в другой команде, кроме «Спартака». У него есть только одна команда.

    А вот Слуцкий... После такой тренерской деятельности перейти в эти шоу. Мне непонятны все его действия и что он вытворяет. Но это его личная жизнь. Мне кажется, ему это не к лицу. Вообще сравнивать Слуцкого с Романцевым нельзя. Слуцкий был тренером сборной России, а сейчас выдает такие вещи. Странновато», – сказал Канчельскис.

    • Слуцкий ушел из «Рубина» осенью прошлого года.
    • Этим летом он снял пародию на слитое интимное видео Артема Дзюбы.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 15:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2310

      Dr.Metal 23 минуты назад

      Тут уже давно все понятно, он уже понял, что деньги можно зарабатывать через видюхи, а не раскачиваясь и тратив нервы в кресле

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      Рейтинг: +603

      НикКин 1 час назад

      Я думаю для Слуцкера карьера тренерская закончена

      0
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