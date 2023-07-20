«Тоттенхэм» нашел замену для Кейна в Бразилии

Гарри Кейн все еще может покинуть «Тоттенхэм». Шансы на его уход – 50/50.
В связи с возможной продажей форварда лондонский клуб активно изучает варианты усиления атаки.
По информации The Independent, трансферной целью «Тоттенхэма» стал Педро Абреу из «Фламенго».
- Рыночная стоимость бразильца – 22 миллиона евро.
- Он уже играл в Европе за «Фиорентину».
- Статистика форварда во «Фламенго»: 190 матчей, 93 гола, 23 ассиста.
- Педро – участник ЧМ-2022, победитель Кубка Либертадорес.
Источник: The Independent