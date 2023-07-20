«Тоттенхэм» нашел замену для Кейна в Бразилии

Гарри Кейн все еще может покинуть «Тоттенхэм». Шансы на его уход – 50/50.

В связи с возможной продажей форварда лондонский клуб активно изучает варианты усиления атаки.

По информации The Independent, трансферной целью «Тоттенхэма» стал Педро Абреу из «Фламенго».