Новый сезон РПЛ покажут в Италии

Стало известно, в каких зарубежных странах будут транслировать предстоящий сезон РПЛ.

«Согласно проекту бюджета РПЛ, лига заработает от международных медиаправ около 78 миллионов рублей. Наибольший контракт заключен с вещателем в Казахстане, его сумма составляет более 50 миллионов рублей. Балканским странам трансляции игр чемпионата России обойдутся в 280 тысяч долларов (более 25 миллионов рублей по нынешнему курсу). Еще 30 тысяч евро (более 3 миллионов рублей) за возможность вещания матчей РПЛ заплатит Италия.

Не будут транслироваться игры российских команд в Гонконге, в связи с чем РПЛ потеряет почти 9 миллионов рублей относительного прошлого сезона. Также разорван контракт на показ игр международной аудитории в ютубе с компанией Google. В сезоне-2022/23 лига заработала по нему 4,65 миллионов рублей», – написал источник.