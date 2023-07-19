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    Новый сезон РПЛ покажут в Италии

    Стало известно, в каких зарубежных странах будут транслировать предстоящий сезон РПЛ.

    «Согласно проекту бюджета РПЛ, лига заработает от международных медиаправ около 78 миллионов рублей. Наибольший контракт заключен с вещателем в Казахстане, его сумма составляет более 50 миллионов рублей. Балканским странам трансляции игр чемпионата России обойдутся в 280 тысяч долларов (более 25 миллионов рублей по нынешнему курсу). Еще 30 тысяч евро (более 3 миллионов рублей) за возможность вещания матчей РПЛ заплатит Италия.

    Не будут транслироваться игры российских команд в Гонконге, в связи с чем РПЛ потеряет почти 9 миллионов рублей относительного прошлого сезона. Также разорван контракт на показ игр международной аудитории в ютубе с компанией Google. В сезоне-2022/23 лига заработала по нему 4,65 миллионов рублей», – написал источник.

    • Сезон стартует 21 июля.
    • Чемпион последних 5 сезонов – «Зенит».
    • В России РПЛ эксклюзивно транслирует «Матч ТВ».

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    Источник: «РБ Бизнес»

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    Сегодня, 18:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1722

      vmonomah17 1 час назад

      В Италии РПЛ будут транслировать на комедийных телеканалах))))

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