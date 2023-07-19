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    «Результаты хорошие»: в правительстве довольны Fan ID

    Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прокомментировал вопрос функционирования Fan ID в РПЛ.

    «Не планируется отмена. Причин для этого мы не видим.

    В футболе система вводилась исключительно из за безопасности наших болельщиков. И мы видим, что статистика показывает хорошие результаты, практически полное отсутствие инцидентов», – сказал Чернышенко.

    • На всех стадионах РПЛ система работает с весны.
    • Фанаты из-за нее бойкотируют матчи.
    • Вводить Fan ID в КХЛ не планируется.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +377

      BRAZILES 53 минуты назад

      потому что ходит 1 треть от всего посещаемого болелщиков

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      Рейтинг: +271

      Боров мясной 1 час назад

      Эти довольны что всё разваливают, пора им самоудалиться.

      0
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      Рейтинг: +348

      Айболид 1 час назад

      Во заливает кровосос !

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      Рейтинг: +6537

      Давид59 2 часа назад

      Молодцы! Результат достигнут. Посещаемость упала в два раза. Но это не предел. Надо ещё что-нибудь придумать, чтобы вообще отвадить болельщика от посещения стадиона. Дерзайте ребята!

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      Рейтинг: +488

      timon2401 2 часа назад

      всё что плохо для народа, очень хорошо для правительства!!

      5
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      Рейтинг: +621

      klimovich 2 часа назад

      Хех, да запретите вы вообще ходить зритеоям на футбол, и инциденты пропадут со стопроцентной гарантией!

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