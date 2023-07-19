«Результаты хорошие»: в правительстве довольны Fan ID

потому что ходит 1 треть от всего посещаемого болелщиков
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прокомментировал вопрос функционирования Fan ID в РПЛ.
«Не планируется отмена. Причин для этого мы не видим.
В футболе система вводилась исключительно из за безопасности наших болельщиков. И мы видим, что статистика показывает хорошие результаты, практически полное отсутствие инцидентов», – сказал Чернышенко.
- На всех стадионах РПЛ система работает с весны.
- Фанаты из-за нее бойкотируют матчи.
- Вводить Fan ID в КХЛ не планируется.