«Результаты хорошие»: в правительстве довольны Fan ID

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прокомментировал вопрос функционирования Fan ID в РПЛ.

«Не планируется отмена. Причин для этого мы не видим.

В футболе система вводилась исключительно из за безопасности наших болельщиков. И мы видим, что статистика показывает хорошие результаты, практически полное отсутствие инцидентов», – сказал Чернышенко.