Агенты призвали Мбаппе не поддаваться давлению президента Макрона

Стали известны детали общения агентов нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе с игроком на тему его возможного трансфера в «Реал». Они призвали спортсмена быть настойчивым в своем желании уйти в мадридский клуб.

«Килиан, не поддавайся на давление [президента Франции Эмманюэля] Макрона и Франции. Будь тверд в своем решении. Ты уходишь либо сейчас за деньги, либо бесплатно через год», – сказали агенты Мбаппе.