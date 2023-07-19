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    • Агенты призвали Мбаппе не поддаваться давлению президента Макрона

    Агенты призвали Мбаппе не поддаваться давлению президента Макрона

    Стали известны детали общения агентов нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе с игроком на тему его возможного трансфера в «Реал». Они призвали спортсмена быть настойчивым в своем желании уйти в мадридский клуб.

    «Килиан, не поддавайся на давление [президента Франции Эмманюэля] Макрона и Франции. Будь тверд в своем решении. Ты уходишь либо сейчас за деньги, либо бесплатно через год», – сказали агенты Мбаппе.

    • «Реал» не готов этим летом платить за Мбаппе требуемую «ПСЖ» сумму.
    • Речь идет о 200+ миллионах евро.
    • Килиан в Париже 6 лет.

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    Источник: El Debate

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