«Зенит» перехватил Эраковича у «Спартака», Карраскаль хочет в «Динамо» и другие новости

«Спартак» шокирован исходом переговоров с «Црвеной Звездой» по Эраковичу – игрока переменил «Зенит».

Роналду назвал единственную «достойную» лигу в Европе.

Жена Погребняка подала на развод с футболистом.

Зарема: «Зенит» – как цыгане: уводят то коней, то игроков».

Роналду: «Серия А была мертва, когда я туда переходил, но она возродилась. Если Криштиану куда-то идет, это создает интерес».

«Главный презерватив русского футбола»: журналист Егоров – о Фернандесе.

Дзюба заказал эксклюзивный перстень.

Медина и Соболев травмированы перед стартом сезона.

Карраскаль склоняется к трансферу в «Динамо».

«Бавария» забила 27 голов в товарищеском матче.

Фанаты «Спартака» устроили пирошоу на матче с «Нефтчи» – после игры их ждал ОМОН.