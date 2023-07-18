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    Роналду назвал единственную «достойную» лигу в Европе

    Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает, что уровень футбола в Европе значительно снизился.

    «Я не вернусь в европейский футбол, дверь туда закрыта до конца.

    Мне 38 лет, к тому же уровень европейского футбола заметно упал. Единственная достойная лига – это АПЛ, она значительно опережает все остальные», – сказал Роналду.

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    Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо

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    Сегодня, 10:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20990

      Cleaner 2 часа назад

      РПЛ - единственная «достойная» лига в Европе!!!...)))

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      Рейтинг: +17725

      Garrincha58 > Cleaner 1 час назад

      ты что не знаешь что лучшая лига мира это ФНЛ

      0
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