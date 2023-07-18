Роналду назвал единственную «достойную» лигу в Европе

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает, что уровень футбола в Европе значительно снизился.

«Я не вернусь в европейский футбол, дверь туда закрыта до конца.

Мне 38 лет, к тому же уровень европейского футбола заметно упал. Единственная достойная лига – это АПЛ, она значительно опережает все остальные», – сказал Роналду.