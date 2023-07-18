Роналду назвал единственную «достойную» лигу в Европе

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает, что уровень футбола в Европе значительно снизился.
«Я не вернусь в европейский футбол, дверь туда закрыта до конца.
Мне 38 лет, к тому же уровень европейского футбола заметно упал. Единственная достойная лига – это АПЛ, она значительно опережает все остальные», – сказал Роналду.
- Роналду выступал в Европе за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».
- Вчера «Сельта» разгромила «Аль-Наср» в товарищеском матче со счетом 5:0. Криштиану был заменен в начале второго тайма.
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо