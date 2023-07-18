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    Медина и Соболев травмированы перед стартом сезона

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил отсутствие Хесуса Медины и Александра Соболева в заявке на контрольный матч против «Нефтчи».

    «Тео Бонгонда в заявке, а Медина – нет. У него и у Соболева небольшие повреждения, поэтому тренерский штаб рашил их поберечь.

    Не могу сказать, что с Соболевым и Мединой что-то серьeзное. Матч всe-таки товарищеский, лучше не рисковать. Посмотрим, выпустят ли нашего второго новичка на замену. Решать тренерам», – сказал Зеленов.

    • Медина пришел летом из ЦСКА.
    • Соболев пропустит старт сезона РПЛ из-за дисквалификации.
    • «Спартак» примет «Нефтчи» на «Открытие Арене».

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    Источник: «Чемпионат»

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