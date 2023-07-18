Медина и Соболев травмированы перед стартом сезона

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил отсутствие Хесуса Медины и Александра Соболева в заявке на контрольный матч против «Нефтчи».

«Тео Бонгонда в заявке, а Медина – нет. У него и у Соболева небольшие повреждения, поэтому тренерский штаб рашил их поберечь.

Не могу сказать, что с Соболевым и Мединой что-то серьeзное. Матч всe-таки товарищеский, лучше не рисковать. Посмотрим, выпустят ли нашего второго новичка на замену. Решать тренерам», – сказал Зеленов.