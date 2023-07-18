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    Зарема: «Зенит» – как цыгане: уводят то коней, то игроков»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на срыв трансфера Страхини Эраковича в московский клуб.

    • «Спартак» договорился о сделке по защитнику с «Црвеной Звездой» за 7 миллионов евро.
    • Сербы позже отменили трансфер из-за предложения «Зенита», у которого было приоритетное право выкупа футболиста.

    «Зенит» – как цыгане: уводят то коней, то игроков. Подписывают даже тех, кто им в принципе не нужен совершенно.

    Болельщики считают «Црвену Звезду» братским клубом, но старший брат у них – «Зенит», – сказала Салихова.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:43
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +5688

      Питерский князь 1 минуту назад

      Мясные - терпилы.
      :)))
      Мясные одели кожаную маску и были обосаны.
      :)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4706

      Spirit_78 8 минут назад

      Значит, она так и не прокомментировала переход Медины. Всё о Зените думает, беспокоится, злится.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1261

      rac531 46 минут назад

      Г. ОРЛОВ
      «Он [Медина] очень хотел оказаться «Спартаке»/
      Он сказал: руководству ЦСКА «Не хочу я быть с вами».

      0
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      Рейтинг: +7228

      Semenycch 1 час назад

      Одна лошадь недавно перебралась в свинарник. Или я ошибаюсь?

      4
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      ...
      Рейтинг: +4347

      ziborock > Semenycch 1 час назад

      Нет, не ошибаешься, Марио Фернандес действительно перебрался в Зенит!)))

      3
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      Рейтинг: +19131

      ilichkadr > ziborock 45 минут назад

      Медина разве передумал перебираться?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4706

      Spirit_78 > ziborock 5 минут назад

      Ты мозги уже пропил, опомнись. Речь о переходе Медины из ЦСКА в твой свинарник. Видимо, у вашего коллективного сектантсткого разума табу на упоминание этого факта, всё о Зените думаете.

      1
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      Рейтинг: +12813

      Вомбат 1 час назад

      Уводят? А разве красно-белой секте не стыдно, что они нацелились на игрока из газовой империи зла? Разве не достаточно посмотреть на футболки Црвены Звезды, чтобы у нефтяной империи добра отпало всякое желание приобретать игрока из этой команды. Разве красно-белым такой игрок не западло? Я уж не говорю о том, что Зенит год назад оформил приоритетное право выкупа на этого Эраковича и вел его все это время.

      1
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      Рейтинг: +1479

      Taps 1 час назад

      Тварь вонючая всё не успокоится ...

      5
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      Рейтинг: +15562

      Алексей З 1 час назад

      Тонко под...нула.

      2
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      Рейтинг: +4706

      Spirit_78 > Алексей З 2 минуты назад

      Тонко вас Зенит под...нул, подписав несколько лет назад договор о сотрудничестве с Црвеной Звездой)))

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      Рейтинг: +18935

      NewLife 1 час назад

      "Чемпионские" скрепы немытых.

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      Рейтинг: +4706

      Spirit_78 > NewLife 15 секунд назад

      Неплохо бы запретить вам встречи с судьями, тогда вскоре из РПЛ вылетите. 9-10 места занимаете, для вылета не хватает лишь честного судейства :)

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      Рейтинг: +16

      dyakonoff 1 час назад

      Зарема, аккуратно, а то и вас уведут))) Трепло

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      Рейтинг: +1439

      Lilipyt 1 час назад

      Коней уводит спартак) Зенит купил игрока из бразильской команды.

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