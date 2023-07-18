Зарема: «Зенит» – как цыгане: уводят то коней, то игроков»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на срыв трансфера Страхини Эраковича в московский клуб.

«Спартак» договорился о сделке по защитнику с «Црвеной Звездой» за 7 миллионов евро.

Сербы позже отменили трансфер из-за предложения «Зенита», у которого было приоритетное право выкупа футболиста.

«Зенит» – как цыгане: уводят то коней, то игроков. Подписывают даже тех, кто им в принципе не нужен совершенно.

Болельщики считают «Црвену Звезду» братским клубом, но старший брат у них – «Зенит», – сказала Салихова.