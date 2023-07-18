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Зарема: «Зенит» – как цыгане: уводят то коней, то игроков»

18 июля 2023, 11:43
27

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на срыв трансфера Страхини Эраковича в московский клуб.

  • «Спартак» договорился о сделке по защитнику с «Црвеной Звездой» за 7 миллионов евро.
  • Сербы позже отменили трансфер из-за предложения «Зенита», у которого было приоритетное право выкупа футболиста.

«Зенит» – как цыгане: уводят то коней, то игроков. Подписывают даже тех, кто им в принципе не нужен совершенно.

Болельщики считают «Црвену Звезду» братским клубом, но старший брат у них – «Зенит», – сказала Салихова.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Эракович Страхиня Салихова Зарема
Комментарии (27)
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JIEGEHDA
1689671165
То коней уводят она о Медине? У кого предложение лучше тот и берет . Все бы так сделали . Кто бы так не сделал? Если за твою машину кто-то даёт 500 а кто-то 550 , ты бы отдал за 500 мол принцип? А ведь там сумму не копейки , а жить хочется всем
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Lilipyt
1689672005
Коней уводит спартак) Зенит купил игрока из бразильской команды.
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dyakonoff
1689672048
Зарема, аккуратно, а то и вас уведут))) Трепло
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NewLife
1689672178
"Чемпионские" скрепы немытых.
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Taps
1689673348
Тварь вонючая всё не успокоится ...
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Вомбат
1689673694
Уводят? А разве красно-белой секте не стыдно, что они нацелились на игрока из газовой империи зла? Разве не достаточно посмотреть на футболки Црвены Звезды, чтобы у нефтяной империи добра отпало всякое желание приобретать игрока из этой команды. Разве красно-белым такой игрок не западло? Я уж не говорю о том, что Зенит год назад оформил приоритетное право выкупа на этого Эраковича и вел его все это время.
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Spirit_78
1689677850
Значит, она так и не прокомментировала переход Медины. Всё о Зените думает, беспокоится, злится.
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Бригадный
1689684520
Дура бестолковая. Меры в пошлости не знающая. О ком это я? Ну. ладно. А Фернандес ... Что Фернандес? С высокой степенью вероятности опять станет одним из лучших в РПЛ. По Зениту ... всё ясно. По антинародному клубу - тоже. Обворовывают систематически Крыс. А теперь и коней обворовали. Как то всё это ...
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Fialet
1689684906
А мне кажется в этот раз она хорошо подъэбнулла. Можно ещё много чего вспомнить, например в своё время Рубин разобрали. Домингес, Бухаров, Ансальди, Нобоа, Рязанцев...
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momwig_
1689702827
Расизм однако. Зачем оскорблять цыган ****?
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