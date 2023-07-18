«Я назвал Мончи самым большим лжецом в футболе, и он схватил меня за шею»: Иско – об уходе из «Севильи»

Полузащитник Иско раскрыл обстоятельства своего ухода из «Севильи» в прошлом году.

«У нас возник небольшой конфликт с [спортивным директором] Мончи. Это очень серьезные вещи. Я заявил, что он самый большой лжец, которого я встречал в мире футбола, и после этого он набросился на меня.

Мончи подошел ко мне, схватил за горло, и нас пришлось разнимать. Это произошло после тренировки по пути в раздевалку.

Сами понимаете, после такого оставаться я уже не хотел ни при каких условиях. Я не мог мириться с тем, что на меня нападает спортивный директор. Так что я расторг контракт и ушел.

Я знаю, что у Мончи и клуба была сложная ситуация, но я не мог смириться с тем, что он переступил черту насилия», – рассказал футболист.