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    • «Я назвал Мончи самым большим лжецом в футболе, и он схватил меня за шею»: Иско – об уходе из «Севильи»

    «Я назвал Мончи самым большим лжецом в футболе, и он схватил меня за шею»: Иско – об уходе из «Севильи»

    Полузащитник Иско раскрыл обстоятельства своего ухода из «Севильи» в прошлом году.

    «У нас возник небольшой конфликт с [спортивным директором] Мончи. Это очень серьезные вещи. Я заявил, что он самый большой лжец, которого я встречал в мире футбола, и после этого он набросился на меня.

    Мончи подошел ко мне, схватил за горло, и нас пришлось разнимать. Это произошло после тренировки по пути в раздевалку.

    Сами понимаете, после такого оставаться я уже не хотел ни при каких условиях. Я не мог мириться с тем, что на меня нападает спортивный директор. Так что я расторг контракт и ушел.

    Я знаю, что у Мончи и клуба была сложная ситуация, но я не мог смириться с тем, что он переступил черту насилия», – рассказал футболист.

    • Иско расторг договор с «Севильей» в конце декабря.
    • Он провел в клубе 4 месяца.
    • Хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 19 матчах.

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    Источник: Marca

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