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    • В «Манчестер Юнайтед» впервые за три года будет новый капитан

    В «Манчестер Юнайтед» впервые за три года будет новый капитан

    Защитник Гарри Магуайр лишен капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед». Об этом он сообщил подписчикам.

    «Тренер Эрик тен Хаг сообщил мне о смене капитана. Он назвал причины. Хоть я и разочарован, буду продолжать отдавать силы на поле за «МЮ», – написал Магуайр в социальной сети.

    • Магуайр был капитаном 3 года.
    • Игрок летом может уйти в «Вест Хэм».
    • «Юнайтед» купил Магуайра в 2019 году у «Лестера» за 87 миллионов евро – на тот момент Гарри стал самым дорогим защитником в истории.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +43

      OtVinta 4 минуты назад

      Гарри, ну какой с тебя капитан. Как с такой игрой ты вообще в МЮ???????

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