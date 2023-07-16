В «Манчестер Юнайтед» впервые за три года будет новый капитан

Защитник Гарри Магуайр лишен капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед». Об этом он сообщил подписчикам.
«Тренер Эрик тен Хаг сообщил мне о смене капитана. Он назвал причины. Хоть я и разочарован, буду продолжать отдавать силы на поле за «МЮ», – написал Магуайр в социальной сети.
- Магуайр был капитаном 3 года.
- Игрок летом может уйти в «Вест Хэм».
- «Юнайтед» купил Магуайра в 2019 году у «Лестера» за 87 миллионов евро – на тот момент Гарри стал самым дорогим защитником в истории.
Источник: «Бомбардир»