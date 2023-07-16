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    • Горячая девушка-боксер из Англии показала грудь на ринге после победы

    Горячая девушка-боксер из Англии показала грудь на ринге после победы

    Накануне в Дублине состоялся вечер бокса Kingpyn High Stakes. В одном из боев англичанка Даниэлла Хемсли победила Александру Даниэлку, после чего подняла топ и показала полностью голую грудь.

    После боя Хемсли извинилась за поступок, сославшись на эмоции.

    22-летняя девушка активно ведет соцсети и выкладывает сочные кадры.

    • Хемсли росла в обеспеченной семье и училась в частной школе.
    • В подростком возрасте Даниэлла заметно набрала вес. У нее были проблемы в общении со сверстниками.
    • После этого она изменила жизнь и ушла в бокс.

    Фото: социальные сети Даниэллы Хемсли

    Самая горячая девушка-боец UFC похвасталась пышными ягодицами

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +591

      НикКин 2 часа назад

      Да надо было уже и догола раздеться чего уж там

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