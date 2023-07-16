Накануне в Дублине состоялся вечер бокса Kingpyn High Stakes. В одном из боев англичанка Даниэлла Хемсли победила Александру Даниэлку, после чего подняла топ и показала полностью голую грудь.
После боя Хемсли извинилась за поступок, сославшись на эмоции.
22-летняя девушка активно ведет соцсети и выкладывает сочные кадры.
- Хемсли росла в обеспеченной семье и училась в частной школе.
- В подростком возрасте Даниэлла заметно набрала вес. У нее были проблемы в общении со сверстниками.
- После этого она изменила жизнь и ушла в бокс.
Фото: социальные сети Даниэллы Хемсли
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Источник: «Бомбардир»