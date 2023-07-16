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    • Президент РПЛ: «Матч за Суперкубок вернул в атмосферу 2018 года»

    Президент РПЛ: «Матч за Суперкубок вернул в атмосферу 2018 года»

    Александр Алаев, президент РПЛ, поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

    – Болели за кого‑то сегодня?

    – Нет. Ехал с желанием посетить футбольный праздник. Очень рад, что это удалось. Поэтому очень благодарен всем болельщикам и организаторам матча. Практически вернулся в атмосферу 2018 года – полный стадион, шикарная атмосфера. Очень заждался профессионального футбола – РПЛ, Кубка России, Суперкубка. Межсезонье было коротким, но я все равно заждался.

    Сегодня настоящий праздник. Хочется, чтобы и дальше трибуны заполнялись, болельщики возвращались на них, и мы все получали удовольствие и от футбола, и от происходящего на трибунах.

    • «Зенит» выиграл 8-й Суперкубок – это рекорд.
    • Для Сергея Семака это 4-й Суперкубок – это тренерский рекорд.
    • Игра с ЦСКА прошла в Казани.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1309

      SLADE2019 24 минуты назад

      Уважаемый президент, на мой взгляд косвенно подтвердил, что ЧМ 2018 был слабенький.

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