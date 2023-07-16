Президент РПЛ: «Матч за Суперкубок вернул в атмосферу 2018 года»

Александр Алаев, президент РПЛ, поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

– Болели за кого‑то сегодня?

– Нет. Ехал с желанием посетить футбольный праздник. Очень рад, что это удалось. Поэтому очень благодарен всем болельщикам и организаторам матча. Практически вернулся в атмосферу 2018 года – полный стадион, шикарная атмосфера. Очень заждался профессионального футбола – РПЛ, Кубка России, Суперкубка. Межсезонье было коротким, но я все равно заждался.

Сегодня настоящий праздник. Хочется, чтобы и дальше трибуны заполнялись, болельщики возвращались на них, и мы все получали удовольствие и от футбола, и от происходящего на трибунах.