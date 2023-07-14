«Не смогу перейти такую грань»: Радимов – о пародии Слуцкого на мастурбацию Дзюбы

Тренер медийной команды «Чисто Питер» Владислав Радимов заявил, что он не готов на все ради хайпа.
«Я только привыкаю к этой медийности. Как футболист или тренер ты общаешься на профессиональном уровне, а здесь все-таки более веселый контент.
Постепенно входим в эту роль. Тем не менее есть грани, которые я не смогу перейти. Например, пародия Леонида Викторовича Слуцкого на Дзюбу», – сказал Радимов.
- Экс-тренер сборной России спародировал мастурбацию Артема Дзюбы.
- Это часть шоу «Большое» с Азаматом Мусагалиевым.
- Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
Источник: ютуб-канал « МФК Чисто Питер»