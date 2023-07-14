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    • «Не смогу перейти такую грань»: Радимов – о пародии Слуцкого на мастурбацию Дзюбы

    «Не смогу перейти такую грань»: Радимов – о пародии Слуцкого на мастурбацию Дзюбы

    Тренер медийной команды «Чисто Питер» Владислав Радимов заявил, что он не готов на все ради хайпа.

    «Я только привыкаю к этой медийности. Как футболист или тренер ты общаешься на профессиональном уровне, а здесь все-таки более веселый контент.

    Постепенно входим в эту роль. Тем не менее есть грани, которые я не смогу перейти. Например, пародия Леонида Викторовича Слуцкого на Дзюбу», – сказал Радимов.

    • Экс-тренер сборной России спародировал мастурбацию Артема Дзюбы.
    • Это часть шоу «Большое» с Азаматом Мусагалиевым.
    • Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».

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    Источник: ютуб-канал « МФК Чисто Питер»

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    Сегодня, 15:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2426

      jek718875 40 минут назад

      Слуцкий перед породией вылакал пол бидона бражки

      0
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      Рейтинг: +11713

      alex1951 56 минут назад

      Воона...ты какой латентный....Небось у самого шкелеты в шкафу))))

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      Рейтинг: +14714

      Skull_Boy 1 час назад

      Ты готов до конца жизни целовать задницу Миллера, чем ты в данный момент и занимаешься, а то без работы останешься, как и вся ваша ни на что не способная питерская шушера

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