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  • «Не смогу перейти такую грань»: Радимов – о пародии Слуцкого на мастурбацию Дзюбы

«Не смогу перейти такую грань»: Радимов – о пародии Слуцкого на мастурбацию Дзюбы

14 июля 2023, 15:24
3

Тренер медийной команды «Чисто Питер» Владислав Радимов заявил, что он не готов на все ради хайпа.

«Я только привыкаю к этой медийности. Как футболист или тренер ты общаешься на профессиональном уровне, а здесь все-таки более веселый контент.

Постепенно входим в эту роль. Тем не менее есть грани, которые я не смогу перейти. Например, пародия Леонида Викторовича Слуцкого на Дзюбу», – сказал Радимов.

  • Экс-тренер сборной России спародировал мастурбацию Артема Дзюбы.
  • Это часть шоу «Большое» с Азаматом Мусагалиевым.
  • Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».

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Источник: ютуб-канал « МФК Чисто Питер»
Медиафутбол Слуцкий Леонид Радимов Владислав
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1689338136
Ты готов до конца жизни целовать задницу Миллера, чем ты в данный момент и занимаешься, а то без работы останешься, как и вся ваша ни на что не способная питерская шушера
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alex1951
1689339751
Воона...ты какой латентный....Небось у самого шкелеты в шкафу))))
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jek718875
1689340716
Слуцкий перед породией вылакал пол бидона бражки
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