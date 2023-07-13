«Галатасарай» усилился воспитанником «Манчестер Сити»

«Галатасарай» объявил о переходе левого защитника Анхелиньо из «РБ Лейпциг».
Турецкий клуб арендовал игрока до 30 июня 2024 года за 1,5 миллиона евро.
Следующим летом «Галатасарай» сможет выкупить испанца за 6 миллионов евро.
Зарплата 26-летнего футболиста за сезон-2023/24 составит 2,3 миллиона евро.
- Анхелиньо – воспитанник «Манчестер Сити».
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
- Прошлый сезон фулбек провел в аренде в «Хоффенхайме»: 35 матчей, 1 гол, 12 ассистов.
Источник: сайт «Галатасарая»