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    «Галатасарай» усилился воспитанником «Манчестер Сити»

    «Галатасарай» объявил о переходе левого защитника Анхелиньо из «РБ Лейпциг».

    Турецкий клуб арендовал игрока до 30 июня 2024 года за 1,5 миллиона евро.

    Следующим летом «Галатасарай» сможет выкупить испанца за 6 миллионов евро.

    Зарплата 26-летнего футболиста за сезон-2023/24 составит 2,3 миллиона евро.

    • Анхелиньо – воспитанник «Манчестер Сити».
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
    • Прошлый сезон фулбек провел в аренде в «Хоффенхайме»: 35 матчей, 1 гол, 12 ассистов.

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    Источник: сайт «Галатасарая»

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    13.07.2023 21:57
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