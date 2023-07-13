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«Галатасарай» усилился воспитанником «Манчестер Сити»

13 июля 2023, 21:57

«Галатасарай» объявил о переходе левого защитника Анхелиньо из «РБ Лейпциг».

Турецкий клуб арендовал игрока до 30 июня 2024 года за 1,5 миллиона евро.

Следующим летом «Галатасарай» сможет выкупить испанца за 6 миллионов евро.

Зарплата 26-летнего футболиста за сезон-2023/24 составит 2,3 миллиона евро.

  • Анхелиньо – воспитанник «Манчестер Сити».
  • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
  • Прошлый сезон фулбек провел в аренде в «Хоффенхайме»: 35 матчей, 1 гол, 12 ассистов.

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Источник: сайт «Галатасарая»
Турция. Суперлига Германия. Бундеслига Галатасарай РБ Лейпциг Анхелиньо
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