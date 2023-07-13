Мудрик шокировал болельщиков «Челси» своим внешним видом

Европейские клубы в скором времени начнут подготовку к новому сезону, а пока футболисты находятся в отпуске.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик получил возможность отдохнуть гораздо позже, чем многие его одноклубники. Причина – участие в молодежном чемпионате Европы, где сборная Украины дошла до полуфинала.

Видимо, готовясь к континентальному первенству, 22-летний игрок время зря не терял и активно работал в спортзале.

Фото Мудрика в соцсетях, а также на презентации новой формы «Челси» шокировали болельщиков. Они отмечают трансформацию его тела.

«Мудрик проводит больше времени в тренажерном зале, чем на поле», – написал один из комментаторов.

«Мне кажется, или Мудрик выглядит огромным?» – поделился наблюдениями другой.

Интересно, как это отразится на игре Мудрика. Пока футболист, купленный «Челси» за 70+30 миллионов евро, разочаровывает: 2 ассиста в 17 матчах – явно не то, на что рассчитывали в Лондоне.

Фото: сайт «Челси», соцсети Михаила Мудрика