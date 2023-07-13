Мудрик шокировал болельщиков «Челси» своим внешним видом

Европейские клубы в скором времени начнут подготовку к новому сезону, а пока футболисты находятся в отпуске.
Вингер «Челси» Михаил Мудрик получил возможность отдохнуть гораздо позже, чем многие его одноклубники. Причина – участие в молодежном чемпионате Европы, где сборная Украины дошла до полуфинала.
Видимо, готовясь к континентальному первенству, 22-летний игрок время зря не терял и активно работал в спортзале.
Фото Мудрика в соцсетях, а также на презентации новой формы «Челси» шокировали болельщиков. Они отмечают трансформацию его тела.
«Мудрик проводит больше времени в тренажерном зале, чем на поле», – написал один из комментаторов.
«Мне кажется, или Мудрик выглядит огромным?» – поделился наблюдениями другой.
Интересно, как это отразится на игре Мудрика. Пока футболист, купленный «Челси» за 70+30 миллионов евро, разочаровывает: 2 ассиста в 17 матчах – явно не то, на что рассчитывали в Лондоне.
Фото: сайт «Челси», соцсети Михаила Мудрика