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Мудрик шокировал болельщиков «Челси» своим внешним видом

13 июля 2023, 12:55
4

Европейские клубы в скором времени начнут подготовку к новому сезону, а пока футболисты находятся в отпуске.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик получил возможность отдохнуть гораздо позже, чем многие его одноклубники. Причина – участие в молодежном чемпионате Европы, где сборная Украины дошла до полуфинала.

Видимо, готовясь к континентальному первенству, 22-летний игрок время зря не терял и активно работал в спортзале.

Фото Мудрика в соцсетях, а также на презентации новой формы «Челси» шокировали болельщиков. Они отмечают трансформацию его тела.

«Мудрик проводит больше времени в тренажерном зале, чем на поле», – написал один из комментаторов.

«Мне кажется, или Мудрик выглядит огромным?» – поделился наблюдениями другой.

Интересно, как это отразится на игре Мудрика. Пока футболист, купленный «Челси» за 70+30 миллионов евро, разочаровывает: 2 ассиста в 17 матчах – явно не то, на что рассчитывали в Лондоне.

Фото: сайт «Челси», соцсети Михаила Мудрика

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Мудрик Михаил
Комментарии (4)
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Napaleon Banapart
1689243728
Ну прям "шокированы".. Автор наверное думает что кликбейты поднимут аудиторию и просмотры. Желтуха..
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koli4ka
1689245634
Маурисио Почеттино сказал,Мишань да смени-ка ты имидж,чтобы все за поребриком твои недоброжелатели и злопИхатели наконец-то от злости надолго заткнулись...
Ответить
Егориус
1689248144
Нам то русским зачем такие новости
Ответить
zarsm
1689269559
Чмудрик
Ответить
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