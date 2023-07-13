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    Мудрик шокировал болельщиков «Челси» своим внешним видом

    Европейские клубы в скором времени начнут подготовку к новому сезону, а пока футболисты находятся в отпуске.

    Вингер «Челси» Михаил Мудрик получил возможность отдохнуть гораздо позже, чем многие его одноклубники. Причина – участие в молодежном чемпионате Европы, где сборная Украины дошла до полуфинала.

    Видимо, готовясь к континентальному первенству, 22-летний игрок время зря не терял и активно работал в спортзале.

    Фото Мудрика в соцсетях, а также на презентации новой формы «Челси» шокировали болельщиков. Они отмечают трансформацию его тела.

    «Мудрик проводит больше времени в тренажерном зале, чем на поле», – написал один из комментаторов.

    «Мне кажется, или Мудрик выглядит огромным?» – поделился наблюдениями другой.

    Интересно, как это отразится на игре Мудрика. Пока футболист, купленный «Челси» за 70+30 миллионов евро, разочаровывает: 2 ассиста в 17 матчах – явно не то, на что рассчитывали в Лондоне.

    Фото: сайт «Челси», соцсети Михаила Мудрика

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12

      Егориус 1 час назад

      Нам то русским зачем такие новости

      2
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      Рейтинг: +1611

      elessar arnor > Егориус 17 минут назад

      чекни нац состав рф, многое откроешь

      0
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      Рейтинг: +1643

      koli4ka 2 часа назад

      Маурисио Почеттино сказал,Мишань да смени-ка ты имидж,чтобы все за поребриком твои недоброжелатели и злопИхатели наконец-то от злости надолго заткнулись...

      1
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      Рейтинг: +312

      Napaleon Banapart 3 часа назад

      Ну прям "шокированы".. Автор наверное думает что кликбейты поднимут аудиторию и просмотры. Желтуха..

      0
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      Рейтинг: +2027

      Болотоход 3 часа назад

      клоун

      3
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      Рейтинг: +1611

      elessar arnor > Болотоход 2 часа назад

      пузо подтяни, вата

      1
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      Рейтинг: +9848

      САДЫЧОК > Болотоход 1 час назад

      Придурок ! Мудрик отличный футболист !

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