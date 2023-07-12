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    • Масштабный трансферный план ЦСКА: клуб хочет усилить четыре позиции

    Масштабный трансферный план ЦСКА: клуб хочет усилить четыре позиции

    ЦСКА планирует приобрести несколько футболистов в летнее трансферное окно.

    По информации инсайдера Ивана Карпова, клуб намерен усилить четыре позиции:

    1. Левый латераль. «Трансфер близок, с двумя кандидатами идут переговоры».
    2. Правый латераль. «Клуб продолжает искать конкурента Гайичу».
    3. Нападающий. «Про Паулиньо – правда, такой вариант есть. Но 30-летний португалец идет не под первым номером».
    4. Инсайд. «Нужно создать конкуренцию в этой зоне, учитывайте фактор Карраскаля. К нему есть интерес из Бразилии».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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