Масштабный трансферный план ЦСКА: клуб хочет усилить четыре позиции

ЦСКА планирует приобрести несколько футболистов в летнее трансферное окно.
По информации инсайдера Ивана Карпова, клуб намерен усилить четыре позиции:
- Левый латераль. «Трансфер близок, с двумя кандидатами идут переговоры».
- Правый латераль. «Клуб продолжает искать конкурента Гайичу».
- Нападающий. «Про Паулиньо – правда, такой вариант есть. Но 30-летний португалец идет не под первым номером».
- Инсайд. «Нужно создать конкуренцию в этой зоне, учитывайте фактор Карраскаля. К нему есть интерес из Бразилии».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова